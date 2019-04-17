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Seçim 2019 Sayfası

CHP’li başkandan MHP ve AK Parti’li üyelere çiçekli karşılama

Tekirdağ Çorlu Belediye meclis üyeleri, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını yaptı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 17:45
CHP’li başkandan MHP ve AK Parti’li üyelere çiçekli karşılama

Tekirdağ Çorlu Belediye meclis üyeleri, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını yaptı. Çorlu’nun CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti’li ve MHP’li meclis üyelerine çiçek takdim etti.


Çorlu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantı öncesi tüm meclis üyeleriyle tek tek tokalaşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerine günün anısına çiçek takdim etti.


Toplantı öncesi konuşan Başkan Sarıkurt, "Mahalli İdareler Seçimleri’nin huzur ve mutluluk içerisinde tamamlanmış olması dolayısıyla memnuniyetimi ifade ederek başlamak istiyorum. Öncelikle her birimiz için kıymetli olan ve bugün meclis teşekkülümüzün oluşmasına vesile olan Çorlulu hemşehrilerimiz her birimiz adına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç içerisinde bu şehirde seçimlerin huzurlu geçmesi için gayret gösteren ilçe seçim kurulumuza, güvenlik kuvvetlerimize ve seçimlerde görev alan kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Bu demokratik yarışta var olan siyasi partilerimizin adaylarına, siyasi partilerimizin yönetim kurulu başkanlıklarına, örgüt başkanlıklarına ve örgütlerine karşılıklı sevgi, saygı ve hürmetle geçen bu seçim dönemi için tekraren teşekkür ediyorum. Sandıklarda görev alan vatandaşlarımıza da 561 sandıkta görev alan vatandaşlarımıza da sandık görevlilerimize de sizler adına teşekkür ediyorum" dedi.


38 kişilik Çorlu Belediye Meclisi’nde 24 CHP, 11 AK Parti, 3 MHP üyesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 17:45
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