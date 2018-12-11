CHP İzmir'i bile yönetemiyor! İZBAN işçileriyle kriz büyüyor
İzmir'de, İZBAN işçilerinin maaşlardan şikayetçi olup greve gitmesine CHP'den büyük tepki var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sendika üyelerini hedef aldı.11 Aralık 2018 Salı 08:46
İZBAN greviyle ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, işçiler için fedakarlık yaptıklarını iddia etti.
"Kıymetinin bilimesi gerekiyor"
Aziz Kocaoğlu, "Bu kriz ortamında, herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken bütün kurumların kısa dönemli olsa da finans para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gerekmektedir" dedi.
"Kendilerini aşan sözler söylediler"
Sendika üyelerini hedef alan Kocaoğlu, "Kendilerini aşan sözler söylediler. Onun da hatalı olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Sendikal mücadeleyi, hak aramayı, belli kurallar içinde yapılmasının doğru olduğuna inanıyorum. Biz İZBAN olarak ortağımızla beraber verebileceğimiz maksimum zammı yaptık. Geri kalan kısım sendikaya aittir" diye konuştu.
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