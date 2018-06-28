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CHP'li Başkandan haddini aşan sözler: Pılınızı pırtınızı toplayıp gidin!

CHP Berlin Birliği Kadın Kolu Başkanı Demet Kılıç, haddini aşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'ye oy veren seçmenleri hedef aldı. Kılıç, 'Pılınızı pırtınızı toplayın, ülkenize geri dönün' ifadelerini kullandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 18:11

24 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan halkın iradesini hazmedemeyen CHP Berlin Birliği Kadın Kolu Başkanı Demet Kılıç, haddini aşan açıklamalarda bulundu. Kılıç, Almanya'da Türkiye'ye gönül veren ve sandıkta AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verenleri hedef alarak "Pılınızı pırtınızı toplayın, ülkenize geri dönün" dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 18:11
  1. CHP Berlin Birliği Kadın Kolu Başkanı Demet Kılıç
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti
  4. CHP

YORUM YAZ

  • nuhnuh6 sa önce
    pislik ke.ere
  • hayri hayri 10 sa önce
    .....kimki benim nerde yasayacagima karar versin sen onceinsanlara sayg duymayi ogrenmhp
  • mustafa sarımustafa sarı9 sa önce
    yorumyapılamıyacak kadar klinik bir vaka CHP niye iktidar olamıyor? işte bu kafalar yüzünden zavalılar
  • Kamil Kamil 10 sa önce
    Bunlar yakinda almanyayada sahip cikip iflas ettirirler allam bunlara akil versin akil fakirlerine
  • mert memetmert memet5 sa önce
    onların memleketi var ya senin ???
  • CihanCihan8 sa önce
    Bu kadın bir ....e
  • Hy-hyHy-hy10 sa önce
    ..... orası almanların ülkesi sana istedigi zaman "maraba,yanaşma"muamelesi çekiyor,kâhyalık sanamı kaldı uyuz köpek...
  • Yusuf ZiyaYusuf Ziya7 sa önce
    Bir gerçek var, chpkk lıların hepsi hayran oldukları ülkelere gitseler Türkiye çok huzurlu ve güçlü bir ülke olur.
  • Hüsnü Hüsnü 9 sa önce
    H.şt pkkchp nın .... k.peği
  • ÖmerÖmer9 sa önce
    Dikkat edin kadın "ülkenize" gidin diyor. Sanki onun ülkesi değil. Böyle insanları vatandaşlıktan çıkartın nasıl olsa çifte vatandaştır.
  • KamilKamil10 sa önce
    Sende türkiyeye gitme geber almanyada
  • pınar demirpınar demir9 sa önce
    çok memnun oluruz pkk destekçilerinin oraya gitmesinden tipsiz..kimsin sen geri zekalı hazmetsen iyi olur sonuçları..cahilliğe bak...biz TÜRKÜZ MÜSLÜMANIZ ÖLÜMÜNE REİS....bize bu imkanları veren ALLAHA şükür reise selam yola devam pkkkanki
  • Fenasi Fenasi 7 sa önce
    Hoşs....ssssttttt.
  • Ersen UyarErsen Uyar6 sa önce
    MADEN SUYU İÇ CANIM, HAZIMSIZLIĞA ÇOK İYİ GELİR
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL9 sa önce
    Zaten hiç bi halttan anlamadığın belli. Kendin anlatmışsın. Biz bi şey mi dedik.
  • ZaferZafer9 sa önce
    Tipik CHP kafası demek ki orda da aynı. herkesCHP ye oy vermek zorunda mı.
  • FATİHFATİH9 sa önce
    almand.muz......yiyon galiba ... ...
  • Ersen UyarErsen Uyar7 sa önce
    Maden suyu iç canım, hazımsızlığa çok iyi gelir
  • Mehmet ustaMehmet usta9 sa önce
    Ahmaklara cevap susmak iledir.Bu saf'ın neyine cevap verelim.Sanki Almanya uzay
  • İsmailİsmail9 sa önce
    Vay be hem de almanyadan kovuyor cesarete bak o zaman Türkiyedeki chp kiler de almanyaya gitsinler gerçek yurtlarına!!!!!!
  • zonguldaklızonguldaklı9 sa önce
    Demek istiyorki vatanını milletini devletini bayrağını şehidini gazisini reisini seven gitsin vatan hainleri pkk yandaşları suçlular kaçak girenler kaçaklar bir baltaya sap olamayanlar merkelle kıç kıça otursun.
  • adamadam9 sa önce
    videonun hepsini yayınlayın...
  • kalelikaleli5 sa önce
    şunun haline bakın bu alçaklardan korkulmaz da ne olur.olmadıkpislikleri yapar bu alçaklar.oradaki işçilerimize söylediklerine bakın.kendisi alman nazi köpeği olmuş kıyım yapıyor.
  • HilâlHilâl10 sa önce
    Sanamı soracaktık zilli zarife pılı pırtı toplayıp da gitmeyi sandığa gittim gururla besmeleyle oyumu sayın Erdoğana verdim sizin gibi başka milletlerin köpeği olmadık biz burdayiz diye vatanımızdan bayramımızdan kopmadık satılmış alcak chp zihniyeti sizin partiniz chp de Türkiyeyi terk etsin eğitim aldığı kandile yada mastır yaptığı pensilvanyaya katil chp pkk nın siyasi uzantısı oldu Erdoğan başkan oldu chp pkk nin kuyruğu oldu kaybetmeye mahkumsun keMal ve avanesi
  • biribiri10 sa önce
    keşke senin gibiler almanya ya çekip gitse
  • aliali10 sa önce
    .... o cocuk askere gidecek neden hdp oy veriyorsun buna cevap ver...
  • LEVENTLEVENT7 sa önce
    kos kos gel kadin kudurdu kudurdu ha haaa
  • Kısmen hakliKısmen hakli5 sa önce
    Bir düşünün; Almanya da etin kilosu. 25-30 TL Türkiye de 60 TL, kavurma 100 TL, soğan 6 tl, patates yiyemiyoruz la;)) ha ni dolar düşecekti? Almanya da akpartiye oy verenler. Madem 16 yıldan beri iyi hale geldik gelip burada yaşasinlar. .
  • kemalkemal9 sa önce
    Almanyayi savunmak bunlara kaldıysa vay almanların haline...sen hangi kapının köpeğisin kızım.
  • BdrBdr9 sa önce
    Ho...şşşşt h...şşş alışın alışın daha kalınları gelecek inşallah kuduz seni
  • SelimSelim9 sa önce
    Sanane .... sana mı soracaklardı.
  • UnalUnal7 sa önce
    Domuz eti yiye yiye kafada gitmiş, her kez ülkesinde sen dahil, aman Türkiye ye gelme
  • Kısmen hakliKısmen hakli5 sa önce
    Bir düşünün; Almanya da etin kilosu. 25-30 TL Türkiye de 60 TL, kavurma 100 TL, soğan 6 tl, patates yiyemiyoruz la;)) ha ni dolar düşecekti? Almanya da akpartiye oy verenler. Madem 16 yıldan beri iyi hale geldik gelip burada yaşasinlar. .
  • cihadcihad8 sa önce
    çok üzülmeyin yakın zamanda Almanyadanda kovulacaksınız kalıcı olan sadece islam olacak
  • AdemAdem10 sa önce
    YA BUNLARIN HEPSİ MANNYAK. HİÇ AKLI BAŞINDA Bİ ADAMI YOK MU BU CEHAAPENİN HAYRET.!!!
  • Mehmet ustaMehmet usta9 sa önce
    Ahmaklara cevap susmak iledir.Bu saf'ın neyine cevap verelim.Sanki Almanya uzay
  • Gökhan KementGökhan Kement9 sa önce
    Kim kimi nerden kovuyor Artık resmen belli olduBunların beyni tamamen sulanmış.
  • herhalherhal9 sa önce
    konuşmanın videonun hepsini dinledim. .. doğru habercilikbu mu?.. mesela sosyal adaletten söz ediyor.. yurt dışında sosyal adaletin her türlüsünden yararlanan siz türkler.. türkiyede sosyal haklar isteyenlere neden hain diyorsunuz. madem erdoğan ve iktidarına oy veriyorsunuz o zaman gidin türkiyede yaşayın anyayı konyayı görün..yaz ayı geli yurt dışından gelenler türkiyeden kaçmak için günlerinin bir an önce bitmesini istiyor.. işte o insanlar erdoğana oy veriyor ama türkiyede yaşamak istemiyor :)) bu bir çelişki değil mi..
  • bozkurt1071bozkurt107110 sa önce
    Ben bir chp li olarak o şıllığa diyorumki has ...
  • Ömer halis Ömer halis 10 sa önce
    SANA YORUM YAPAN ELLERİME YAZIK OLDU AMA YİNEDE İÇİMDEN SANA KAŞARR DEMEK GELİYORNEDEN BİLMİYORUM
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