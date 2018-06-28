CHP'li Başkandan haddini aşan sözler: Pılınızı pırtınızı toplayıp gidin!
CHP Berlin Birliği Kadın Kolu Başkanı Demet Kılıç, haddini aşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'ye oy veren seçmenleri hedef aldı. Kılıç, 'Pılınızı pırtınızı toplayın, ülkenize geri dönün' ifadelerini kullandı.28 Haziran 2018 Perşembe 18:11
24 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan halkın iradesini hazmedemeyen CHP Berlin Birliği Kadın Kolu Başkanı Demet Kılıç, haddini aşan açıklamalarda bulundu. Kılıç, Almanya'da Türkiye'ye gönül veren ve sandıkta AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verenleri hedef alarak "Pılınızı pırtınızı toplayın, ülkenize geri dönün" dedi.
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