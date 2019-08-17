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CHP'li Özlem Çerçioğlu'ndan AK Parti'ye çağrı: Mücadele etmeliyiz

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'de yapmayı planladığı yatırımın Aydın'da hayata geçirilmesi için AK Partili milletvekillerine "mücadele" çağrısında bulundu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
CHP'li Özlem Çerçioğlu'ndan AK Parti'ye çağrı: Mücadele etmeliyiz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'de yapmayı planladığı yatırımın Aydın'a kazandırılması çağrı yaptı.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW), kuracağı yeni fabrika için Ankara'nın bazı tavizler vermesi sonucu Türkiye'de karar kıldığı ancak resmi açıklama için bazı pürüzlerin giderilmesinin beklendiği iddia edilmişti.

AK Partili milletvekilerine çağrı

Özlem Çerçioğlu'nun otomobil fabrikası yatırımının Aydın'da yapılmasına ilişkin çalışmalara devam edilmesi ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Markanın 123. fabrikasının nerede yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle erken pes etmek yanlıştır. Biz bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çağrımı da yeniliyorum. AK Parti Aydın milletvekilleri de resmi açıklama yapılıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmeliler ve bırakmamalıdırlar.

Türkiye ile Bulgaristan'ın yarışı

Dünyada ekonomi savaşlarının nasıl yapıldığı gözlerimizin önünde gerçekleşmektedir. Yeni Volkswagen fabrikası için Türkiye ile yarışta olan Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov, hala şanslarının yüksek olduğunu söylüyor. Borisov'un ardından Bugaristan eski Devlet Başkanı Rosen Plevneliev, Volkswagen'e öncekinden daha iyi teklif sunacaklarını söylüyor. Biz niye susalım ve duralım? Mücadele etmeyi erkenden bırakalım? Çağrım devam ediyor. Volkswagen'in 123. fabrikasının Türkiye'de ve Aydın'da yapılması için herkes taşın altına elini koymalı. Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanları sunmaya hazırız. Yaklaşık 4 bin kişinin çalışacağı fabrikanın ilimizde kurulması için her türlü altyapımız hazır."

Kasım'da netlik kazanacak

Yeni fabrikası için yer arayışında olan VW'nin Türkiye veya Bulgaristan arasında seçim yapacağı bildirilmişti. Kararın henüz verilmediği, konunun Nisan ayı sonunda VW Denetleme Kurulu'nun toplantısında ele alınacağı, kesin kararın Denetleme Kurulu'nun Kasım ayında yapacağı toplantıda verileceği ifade edilmişti. Her iki ülkede de personel giderlerinin Almanya'ya kıyasla düşük olduğu bu nedenle iki ülke arasındaki yarışın sonucunun açık olduğuna işaret edilmişti. Milyarlarca euro tutarındaki yatırıma ilişkin VW'den açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı devrede

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Volkswagen'ın yeni fabrikası için Alman FAZ gazetesine Türkiye'nin avantajlarını sıralamıştı.

Volkswagen ile devam eden müzakereleri yürüten Arda Ermut, Türkiye'nin avantajlı olduğu noktalara dikkat çekerek, fabrikanın sadece yatırım olarak değil sembolik olarak da taşıdığı önemi vurgulamıştı.

Alman şirketlerinin yatırım kararlarının artık eskisi kadar siyasi ilişkilerden etkilenmediğini ifade eden Ermut, geçen aylarda iyileşme yönünde çok açık işaretler görüldüğünü öne çıkarmıştı.

Yılda yaklaşık 67 bin araçlık satışla VW'nin Türkiye'de en çok tercih edilen marka olduğunu, buna ek olarak VW bünyesinde üretilen Skoda'nın yılda 21 bin araç sattığını söyleyen Ermut, rakip markalar Renault, Fiat, Ford, Toyota ve Hyundai'ye gönderme yaparak, VW'nin Türkiye'de en çok satan altı marka arasında Türkiye'de üretimi olmayan tek şirket olduğuna dikkat çekmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Volkswagen
  4. aydın büyükşehir belediyesi
  5. Özlem Çerçioğlu
  6. Arda Ermut
  7. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
  8. Renault
  9. Fiat
  10. Ford
  11. Toyota
  12. Hyundai

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