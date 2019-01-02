CHP’li Belediye Başkanı'na bir dönem yetti! Edindiği mal varlığı dudak uçuklattı

İstanbul Maltepe’nin CHP’li Belediye Başkanı Ali Kılıç ve ailesinin 2014 seçimleri sonrası 4 yıl gibi kısa bir süre içinde rezidans, konak, otel, arsa ve iş yerlerinin de aralarında bulunduğu değeri 184 milyon TL’yi aşan mal varlığı edindiği ortaya çıktı.

Önce çöp konteyneri hırsızlığı ardından otopark değnekçiliğiyle gündeme gelen CHP’li Maltepe Belediyesi yeni bir skandalla çalkalanıyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ve ailesinin 4 yıl içinde edindiği gayrimenkuller dudak uçuklattı.

Mal varlığı hızla yükselişe geçti

Star’ın haberine göre; Başkan Kılıç 2014 yerel seçimleri ile CHP’den Maltepe belediye başkanı seçildikten sonra ailesinin mal varlığı hızla yükselişe geçti. Elde edilen tapu kayıtlarına göre Mart 2014 ile Aralık 2018 tarihleri arasında Başkan Kılıç ile birinci derece yakınları milyonlarca TL değerinde arsa, konut, rezidans, işyeri ve otel satın almış. Kılıç’ın İstanbul, Muğla, Antalya, Balıkesir, Aydın ile Bodrum’da Kılıç ailesinin adına; arsadan, rezidansa, işyeri ve ofisten beş yıldızlı otele kadar onlarca çeşit gayrimenkul kaydı bulunuyor.

Toplamı 184 milyon TL

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç seçildikten sonra kendisi, eski ve yeni eşleri, kızı, kardeşi ile teyzesinin oğlunun adına son dört yıl içinde tam 184 milyon 350 bin TL’lik gayrimenkul edindi. İstanbul Maltepe ve Kadıköy’de, Muğla Marmaris ve Ula’da, Antalya Aksu’da, Balıkesir Avşa’da, Aydın Didim ile Bodrum Torbalı’da, Kılıç ailesinin adına; arsadan, rezidansa, işyeri ve ofisten beş yıldızlı otele kadar onlarca kalem gayrimenkul kaydı bulunuyor.

Fiyatı dudak uçuklattı

CHP’den başkan seçildikten sonra kendisi ve aile eşrafı gayrimenkul kralı olan Ali Kılıç’ın Maltepe’de 6 milyon 500 bin TL’lik dubleks dairesi bulunuyor. Tapu kaydında değeri 1 milyon 500 bin TL olarak gösterilen dubleks daire deniz manzaralı. Dragos Konakları’nda yer alan dairenin piyasa değeri ise en az 6 milyon 500 bin lira. Ali Kılıç’ın eski eşinden olan kızı Dilan Dinçer ise Aydın Didim’de 08.09.2017’de 1 milyon 300 bin TL değerinde dubleks yazlık satın aldı.

Kardeşi emlak kralı

Başkan Ali Kılıç’ın sadece eski ve yeni karısı ile kızı emlak zengini olmamış. Kardeşinin son dört yıl içinde edindiği arsa ve emlak sayısı ise dudak uçuklatıyor. Kardeşi Dursun Kılıç abisi belediye başkanı seçildikten 9 ve 11 ay sonra toplam 23 milyon 450 bin değerinde iki arsa satın almış. Her ikisi de Antalya Aksu’da bulunan arsalardan biri 26.11.2014’de diğeri ise 02.02.2015’de alındığı ortaya çıktı. İki arsanın yüz ölçümü ise 9 bin 195 ile 350 metrekare.

Eşlerini unutmadı

2014 yerel seçimlerinde Maltepe Belediye başkanı olan Ali Kılıç’ın yeni eşi Çiğdem Kılıç’ın da Bodrum Torbalı’da 850 bin TL’lik dubleks yazlığı bulunuyor. Eski karısı Serpil Dinçay’ın da Kadıköy’de 2 milyon lira değerinde bir rezidans ile Maltepe Gülsuyun’da 1 milyon 100 bin TL’lik arsası bulunuyor. Serpil Dinçay’ın bu mülklerin edindiği tarih ise 2016 ile 2017 yılları arası.

Milyonluk arsa

Balıkesir Avşa’da 1 milyon 500 bin liralık tripleks bina ile arsası bulunan Dursun Kılıç’ın, Maltepe’de de her biri 1 milyon 500 bin TL’lik toplam 3 milyon TL değerinde iki adet rezidans ile yine Maltepe’de 6 milyon TL değerinde dükkan, ofis ve işyerleri bulunuyor. Kardeş Kılıç’ın Muğla Ula’da ise 9 bin 992 metrekarelik 15 milyon TL değerin de arsası bulunuyor.

Diz çökmemiş diz çöktürmüş

Ali Kılıç’ın, 2014 yerel seçiminde CHP’den belediye başkan adayı olduktan sonra, CHP Maltepe ilçe binasında meclis üyesi adaylarına “Benim param yok, ben zengin biri değilim, ne yapacaksak beraber yapacağız, herkes para koyacak seçimi böyle kazanacağız” demesine ve yine seçimlerde saha çalışması yapan gençlere “Gençler, benim hiç param yok. Beni müteahhitlerin önünde eğdirmeyin, geceleri yemek alamaya biliriz. Bugünleri beraber aşalım, müteahhitlere diz çöktürtmeyin bana” demesine rağmen bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar servet edindiği ise dikkat çekti.

120 milyonluk 5 yıldızlı otelde vergi oyunu

Son beş yıl içinde Dursun Kılıç’ın edindiği mal mülkler bunlarla da sınırlı değil. Yine Kılıç’ın sahibi olduğu PİYA Yapı adına kayıtlı Maltepe de her biri 1 milyon TL’den 3 milyonluk 3 dairesi bulunuyor. Tapu kayıtlarına göre Dursun Kılıç’ın teyzesi oğlu ile ortak olduğu Palmiye Turizm adına kayıtlı Muğla Marmaris’te 5 yıldızlı 70 odalı lüks bir oteli bulunuyor. 120 milyon TL değerinde olan otel 6 kattan oluşuyor ve denize sıfır konumda bir plajı bulunuyor. Bin 231 metrekare arsa üzerinde kurulu otel ile arsasının Palmiye Turizm AŞ adına tapu kaydı 02.08.2017’de yapılmış. Marmaris Kemer altında bulunan Aurasia isimli otel değerinin tapuda düşük gösterilerek vergi kaçırıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı iddia ediliyor. CHP’li Başkan Ali Kılıç’ın aynı zamanda teyzesinin oğlu olan Avukat Ali Ekber Polat’ın adına ise 600 bin ile 450 bin liralık iki adet arsa kaydı bulunuyor. Her iki arsayı adına kaydettiren Polat’ın bu mülkleri edinme tarihi ise 13.03.2017 olarak görünüyor.

Asırlık şirket yalanı

Kendisi ve ailesiyle ilgili bu iddialar üzerine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptığı açıklamada, haksız kazanç elde etmediğini ileri sürdü. 'Kul Hakkı ve Yetim Hakkı’ için mücadele ettiğini ve saldırılara maruz kaldığını savunan Kılıç “Aile fertlerim, herkes gibi yaşamın her alanında yer alma hakkına sahiptir. Kılıç ailesi olarak, ticari faaliyetler yaklaşık yüzyıla dayanmaktadır. 60 yıl önce yurtdışına gerçekleşen göç ile bu faaliyetler yurtdışına da taşınmıştır. Ailemin yüzyıla dayanan ticari faaliyetlerinin kirli algı oyunlarıyla Belediye Başkanlığı dönemimle ilişkilendirilmesi, iftiradan medet uman kirli zihniyetin son ürünüdür” dedi.

Ticari sicil kayıtlarına göre ise Kılıç ailesinin kurduğu şirketlerin tarihi bir kaç yıl öncesine dayanıyor ve Türkiye’de çok ciddi bir ticari faaliyeti bulunmuyor.

Kaynağını açıklayamadı

Ancak gerek kılıç ailesi gerekse iki üç yıllık geçmişi bulunan şirketlerin nasıl olursa dört yıl içinde devasa bütçeli gayrimenkul aldığını ise izah edemediği gibi yurt dışından geldiği iddia ettiği kaynağı ise açıklamaması dikkat çekti.