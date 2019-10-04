Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, saldırıya uğradı Aydın'ın Efeler İlçe Başkanı CHP'li Polat Bora Mersin, evinin önünde saldırıya uğradı.

CHP’nin Aydın Efeler ilçesi başkanı Polat Bora Mersin kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Evinin önünde saldırıya uğrayan Mersin, sonrasında Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polat Bora Mersin'in saldırı anında burnunun kırıldığı ayrıca sol gözünün de darbeden dolayı şiştiği gelen bilgiler arasında. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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