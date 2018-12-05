CHP'li başkan reddedince silahını çıkardı!

Yalova’da belediye başkanı ile görüşme isteği geri çevrilen bir şahıs bina içerisinde silah çekince ortalık karıştı. Ateş açan şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'la görüşmek isteyen Ö.D. isimli şahıs olumsuz cevap alınca belediye içerisinde 2 el ateş ederek, ortalığı dağıttı.

Saat 11.00 sularında belediye binasına gelen Ö.D. belediye başkanı ile görüşmek istediğini yetkililere iletti.

''Burada olduğunu biliyorum"

Yetkililerden ''Belediye başkanı burada yok'' cevabını alan şahıs, ''Burada olduğunu biliyorum. Görüşmek istemiyorsa o benim ayağıma gelecek'' diyerek silahını çıkartıp havaya 2 el ateş etti. Siniri geçmeyen şüpheli ortalığı da dağıttı.

Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplere teslim olan Ö.D, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.