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Kılıçdaroğlu'na büyük şok! CHP'li Başkan partisinden istifa etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'den kötü haber geldi. Çemişgezek ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, partisinden istifa etti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:17
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! CHP'li Başkan partisinden istifa etti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini ve yeniden de belediye başkan adayı olmayacağını duyurdu.

Başkan Ersoy açıklamasında, ''Daha önce de bildiğiniz gibi CHP ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin olumsuz tavırları nedeniyle istifanın eşiğine geldim. Ben iktidar partisinin yönetimindeki belediyeyi 2014 yerel seçimlerinde CHP’ye kazandırdım. Bugünkü ilçe başkanı o zamanlar yoktu bile, ben dişimle tırnağımla seçimi kazandım. İlçe başkanlığındaki yönetimle siyaset yapma politika üretme şansı kalmamıştır. Seçim kazanılmaya odaklanılacağı yerde, kısır çekişmelerle vakit geçirir hale gelmiştir. Kazanmanın da kaybetmenin de günahı da, sevabı da onlarındır. Belediye başkanlığını insan odaklı, ilçeye huzurun hakim olmasını elimizden geldiğince de hizmet yapmaya çalıştım kendimi Çemişgezek halkı için var olmaya adadım. Çünkü Çemişgezekliler iyi yönetilmeye layıklardır. Ben ismimin tartışılmasına kalkışıldığı anda ilkem gereği, çizgimden taviz vermem tartışanların da önünü açmak için parti üyeliğinden istifa ettim. Buyursunlar, kazansınlar, daha iyisini yapsınlar ben memnun olurum. 'Aslanlar gibi kaybederim' diyen kişilerle siyaset yapılmaz, seçim kazanmak iddiası olanlarla siyaset yapılır'' dedi. 



''Makam mevki sevdamız yoktur''

Kendisi için belediye başkanlığının önemi olmadığını hatta kendisine bir şey kazandırmayacağını ifade eden Başkan Ersoy, "Önemli olan Çemişgezek halkının sevgisidir, benim de saygımdır. Makam mevki sevdamız yoktur. Makamlar geçicidir. Yeri geldiğinde makamları elimizin tersiyle itmeyi de iyi biliriz, hayatı ilkeli yaşarız çizgimiz düzdür. Siyasi çöplükler, siyasette var olma cesareti gösterildiği gibi durma erdemliliği gösteremeyenlerle de doludur. Bunlardan dolayı, CHP üyeliğinden istifa ettim. 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı adayı değilim. Son sözüm ben Çemişgezek halkı için var olmaya devam edeceğim herkesi çok seviyorum, hoşça kalın huzurlu kalın" ifadelerini kullandı. 

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:17
  1. chp
  2. Tunceli
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. Çemişgezek Belediyesi
  5. Ahmet Şadan Ersoy

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