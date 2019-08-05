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CHP'li belediyelerde torpilin sonu yok! Şimdi de şoförünü başkan yardımcısı yaptı

Oğlunu genel müdür yardımcılığı görevine getiren CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, şimdi de özel şoförünü belediye başkan yardımcılığı görevine getirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:45
CHP'li belediyelerde torpilin sonu yok! Şimdi de şoförünü başkan yardımcısı yaptı

İzmir'deki Torbalı Belediyesi'yle ilgili skandalların, ardı arkası kesilmiyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına kendisinin ve eşinin heykelini yaptıran CHP'li İsmail Uygur, yeniden göreve gelince ilk iş olarak oğlunu genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdi ve 7 bin lira maaş bağladı.

Atamanın ortaya çıkmasıyla geri adım atmak zorunda kalan CHP'li Uygur'un, yeni bir skandalı daha patlak verdi.

Şoför 2 numara oldu

CHP'li başkan, 7 yıl özel şoförlüğünü yapan Ali Yakupoğlu'nu belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:45
  1. Torbalı Belediyesi
  2. İzmir
  3. İsmail Uygur

YORUM YAZ

  • Çakır EfeÇakır Efe52 dk önce
    Şanına yakışanı yapmış..!Kendine adına para falanbastırmaya kalkışmadığına sevinmek lazım :-)))
  • CabirCabir1 sa önce
    Bırak CHP yi siyasi ilişkileri olan müslümanların siyasi ilişkileri olmayan müslümanların hakkını yediğine şahid oluyoruz bizzat ben yaşıyorum bu kâbusu, oğlum İTÜ mezunu ELEKTRİK MÜHENDİSİ olduğu halde kamuda işe alınmıyor yerine sıradan üniversite Elektrik-Elektronik mezunları alınıyor,bu haksızlıkların hesabı huzuru mahşerde görülecek
  • HüseyinHüseyin1 sa önce
    İzmirlilere yakış hayrını görsünler
  • Zıya Zıya 1 sa önce
    Oy veren cehepe liler düşünsün adam onlara güvenmiyor yakinlarini belediyeyedolduruyor oğluna parantez açıyorum bu atama dan sonra etmiş olduğu o kötü sözü hatirlatiyorum kim kim mis şimdi anlamıştır o küçükcehepe kafası ile
  • ihsihs1 sa önce
    Ne güzel işte! Bu milletin layık olduğu bu. Nihayetinde bu belediye başkanı uzaydan gelmedi. Bu millet seçti. AKİT olarak milletin tercihine saygı duyun.
  • Adil düzen Adil düzen 1 sa önce
    Yapamazmi yasak mı var ne arıyorsunuz anlamıyorumki üniversitelerde belediyebaşkan yardımcılığı bölümü varda okumadimi ne gerekiyor size verin agzinizin ölçüsünü siz belirleyin onlar yapsın olmaz mı?

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