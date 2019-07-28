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CHP'li başkan gelen tepkiler sonrası oğlunun işine son verdi

Oğlunu belediye şirketine genel müdür yardımcısı olarak atayan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, gelen tepkiler üzerine oğlunun belediyedeki görevine son verdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 19:49
CHP'li başkan gelen tepkiler sonrası oğlunun işine son verdi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, belediye şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdiği oğlunun işine tepkiler üzerine son verdi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlikşirketinde genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdiği oğlunun işine kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine son verdiğini bildirdi.
Uygur, yaptığı yazılı açıklamada, TORBEL'in sıradan bir şirket olmadığını, memurlar hariç tüm belediye personelinin burada çalıştığını dile getirdi.

Şirketin 20'nin üzerinde kafeterya, iş makineleri, araç-gereç ve birçok faaliyeti bünyesinde bulundurduğunu, tüm sistemin TORBEL üzerinden yürüdüğünü ifade eden Uygur, şunları kaydetti: "Göreve geldiğimizde buranın bilerek ve isteyerek batırılmış olduğunu gördük. Ne yazık ki iki dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım. Bizim hiçbir zaman para ve makam hırsımız olmadı, olmaz da. Bunu da en iyi Torbalı halkı bilir. Kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine, henüz bir aylık maaş bile almamış olan oğlumun belediye şirketindeki işine son veriyorum. Oğlum Efe Uygur ben mazbatayı ilk aldığım günden beridir hiçbir menfaat gözetmeden, benim başarılı olmam için mazbatayı aldığım günden itibaren emek sarf etmektedir."

Oğlunu belediyeye genel müdür yardımcısı olarak atayan CHP'li başkandan komik savunma

Özür diledi

Uygur, olayla ilgili yanlış anlaşılma olduğunu savunarak herkesten özür diledi. İsmail Uygur, oğlunu, belediye şirketi olan TORBEL'deki genel müdür yardımcılığı görevine getirmiş, yapılan eleştirilere "Güvenebileceğim kimse yoktu. Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Benim sağlıklı veriye, bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor." karşılığını vermişti.

"Güvenebileceğim kimse yok" demişti

Oğlunu belediye şirketine aldığı için kamuoyunun tepkisiyle karşılaşan Uygur, yaptığı açıklamada güvenebileceğim kimse yoktu diyerek şu açıklamalarda bulunmuştu:

Güvenebileceğim kimse yoktu. Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye, bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor. Oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir. Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır. Beni eleştirenlere buradan şunu söylüyorum. Gelsinler tüm şirket bilgi rapor ve bilançolarını görsünler. Hepsini gerekirse kamuoyu ile paylaşırım. Beş kişinin çalıştığı ve yüzlerce kişinin geldiği bir kafeteryanın 3 aylık bilançosunun 100 TL gösterildiğini belgeleriyle kanıtlarım.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 19:49
  1. ismail uygur
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