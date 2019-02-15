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CHP’li Başkan Mirza : "CHP Kılıçdaroğlu’nun partisi değil"

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri için partisi CHP’den Belediye Başkan Adayı gösterilmeyen Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Genel Merkezi’ne ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na yönelik sert açıklamalarda bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 19:07
CHP’li Başkan Mirza : "CHP Kılıçdaroğlu’nun partisi değil"

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri için partisi CHP’den Belediye Başkan Adayı gösterilmeyen Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Genel Merkezi’ne ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na yönelik sert açıklamalarda bulundu.



Bandırma’da 31 Mart yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkan Adayı gösterilmeyen Dursun Mirza Bandırma Belediye Binası önünde toplanan 500 kişilik kalabalık vatandaş topluluğuna hitap etti. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a ve CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin’e yönelik sert açıklamalarda bulunan Mirza, "CHP Kılıçdaroğlu’nun, Seyit Torun’un partisi değil. CHP halkın partisidir" dedi.



Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza "Hep konuşuyor, tartışıyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Doğruyu söylemek gerekirse henüz bir karar vermiş değilim. Yapılan yanlış üstüne yanlışlar, haksızlıklar, eşitsizlikler, adaletsizlikler, yenilen haklar ve emek hırsızlığı bunların hepsini bir bir sineye çektik. Ben bu makama icazetle gelmedim. Ön seçim yapıldı öyle geldim. Tepeden inme istemedim. Yine ön seçim istedim, anket istedim. Bize dediler ki zaten anket yapacağız. Önde çıkarsan zaten seni aday yapacağız. Diğer adaylarla eşitlik çıkarsa ön seçim yapacağız. Anketler yaptılar, Dursun Mirza açık ara önde çıktı. Yapılan anketlerde Dursun Mirza yüzde 30, Metin Ok yüzde 15, Tolga Tosun yüzde 7 çıktı. Tolga Tosun benim kardeşim onunla hiçbir problemim yok. Ama hakkaniyet olması lazım. Genel Başkanımız Ankara’dan İstanbul’a yürüdü ya hak, hukuk, adalet diye. Biz de o hak, hukuk ve adaleti aradık. Bandırma’da da böyle bir haksızlık, adaletsizlik söz konusu oldu. Sesimizi çıkarmadık ama gün geçtikte insanlar bana geldiler ve bu haksızlığa karşı çıkmamız gerektiğini söylediler" diye konuştu.



"CHP Kılıçdaroğlu’nun, Seyit Torun’un partisi değil, halkın partisidir"


Eleştiri oklarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a çeviren Başkan Mirza, "Biz sanki milletvekili seçmemişiz, bir mikser seçmişiz. Fikret Şahin’in adı bundan sonra mikser. Yukarıda karıştırdı, şimdi de aşağıda karıştırıyor. Bandırma’yı tanımayanlar, insanını tanımayanlar söz sahibi oluyor. Atatürk’ün kurduğu bu partinin sahibi Kılıçdaroğlu değil, Seyit Torun hiç değil. Benim adaylığıma karşı çıktı. DSP’den Ordu Belediye Başkanlığını kaybederek partiye geldi. Daha önce CHP’den Belediye Başkan Adayı gösterilmeyince DSP’den aday olmuş ve seçilmişti Seyit Torun. Şu anda Genel Başkan Yardımcısı CHP’de.Bu parti Kılıçdaroğlu’nun, Seyit Torun’un partisi değil. Fikret Şahin’in partisi hiç değil. Bu parti halkın partisi, sizlerin partisi" şeklinde konuştu.



"Kaybedersek hain olur muyuz" sorusunu toplanan kalabalığa soran Dursun Mirza’ya kalabalık "hayır" yanıtını verdi. Hiçbir partiye gitmediğini, DSP’den teklif geldiğini belirten Dursun Mirza “Ben bölen değil kazanan başkan olmak istiyorum" dedi.


Mirza sık sık "Aday ol Başkan" tezahüratları ile kesilen konuşmasının sonunda 1-2 gün içerisinde kararını açıklayacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:07
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