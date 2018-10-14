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CHP'li ilçe başkanı istifa etti

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi CHP ilçe başkanı Nihat Kara, yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olmak için istifa etti.

14 Ekim 2018 Pazar 13:22
CHP'li ilçe başkanı istifa etti

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi CHP ilçe başkanı Nihat Kara, 30 Mart yerel seçimlerinde ilçelerinde partisinden belediye başkanlığı için aday adayı çıkmadığını ifade ederek, aday adayı olmak için ilçe başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını sözlü verdi

İlçe Başkanı Kara yaptığı açıklamada, "İstifa etmemdeki amaç partimizin Sarıoğlan ilçesinde Aday adaylığı için herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Bu büyük onurlu ve şerefli görevi ilçe başkanımlığından istifa  etmek zorunda kaldım. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediye başkanı adaylığımı açıklıyorum. Sarıoğlan CHP ilçe başkanlığı örgütten sorumlu  Başkan Yardımcısı  Osman Çetin'e devredildi" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 13:22
  1. Kayseri
  2. Nihat Kara
  3. CHP
  4. Nihat Kara istifa

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