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CHP'li başkan hakkında suç duyurusu

Muğla'nın Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Aras, yakın akrabalarına menfaat teminiyle suçlanıyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:31
CHP'li başkan hakkında suç duyurusu

Yerel seçimlerin ardından skandallarla Türkiye gündemini meşgul eden CHP'de Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 

Merkezi İstanbul'da bulunan MM Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. isimli şirket Bodrum'da bir gayrimenkul projesi aldı. Ortakent'teki 'Adabükü Evleri' adı verilen, ilk etabı 25 villadan oluşan proje, 'kat karşılığı inşaat sözleşmesi' kapsamında yapıldı. Sitenin yapı kullanma izin belgeleri 8 Temmuz 2015'te alındı. Projede, belediyeye ilişkin süreç tamamlanırken, yüklenici MM Proje A.Ş. ile arsa sahipleri arasında anlaşmazlık çıktı.

Aras ailesine dava açıldı

Diken'de yer alan habere göre, Arsa sahipleri, yapının projeye uygun olmadığını savunurken, yüklenici firma tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini öne sürdü. MM Proje A.Ş., arsa sahibi Aras ailesine karşı tapu iptal ve tescil davası açtı.

2015 yılında başlayan davada sona doğru gelinirken 31 Mart seçimleri sonrası Bodrum Belediyesinde başkan değişti. Mehmet Kocadon'dan boşalan koltuğa emekli asker Ahmet Aras oturdu.

 

Beş yıl önce verilen iskânı iptal etti

Bodrum belediyesi, beş yıl önce iskânı verilen proje için bu kez yeni bir karar aldı. 7 Ağustos 2019 tarihli yazıyla projenin yapı ruhsatları ve iskân belgesinin iptal edildiği şirkete bildirildi. Bildirim yazısında, beş yıl önce verilen iskân iznin neden iptal edildiğine ilişkin bir gerekçe sunulmadı.

Şirket bu kararın iptali için Muğla İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın yarı sıra Bodrum başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.

"Akrabalarına menfaat sağlamaya çalıştı"

Dilekçede, Aras'ın görevi kötüye kullandığı savundu. MM Proje A.Ş.'nin davalık olduğu Aras ailesi ile Aras'ın akraba olduğu belirtilen dilekçede şöyle dendi: "Şüpheli, şikâyete konu olayda belediye başkanlığına ilişkin görevini kötüye kullandı. Hukuki ihtilaf yaşayan akrabalarına menfaat sağlayabilmek amacıyla yasalara aykırı olarak aldığı kararlarla müşteki şirketin mağduriyeti sebep oldu."

Ahmet Aras kimdir?

1970 yılında Bodrum'da doğan Ahmet Aras 48 yaşında. İlk ve ortaokul eğitimini Bodrum'da tamamlayan Aras, İzmir Askeri lise ve Kara Harp Okulundan mezun.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl görev yapan Aras, 5 yıl önce yarbay rütbesiyle emekli oldu.

Turizmci olan Ahmet Aras 2 kız çocuğu babası ve iyi derecede İngilizce biliyor.

 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:31
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mehmet Kocadon
  4. Ahmet Aras
  5. Bodrum belediyesi
  6. Muğla İdare Mahkemesi

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