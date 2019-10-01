CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik görevden alındı
CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulu, flaş bir kararla görevden alındı.01 Ekim 2019 Salı 13:50
CHP İl Yönetim Kurulu, dün gece saat 02.00'ye kadar yapılan toplantı sonucunda, oy birliği ile CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulunu görevden aldı.
Özgür Akat, Gaziosmanpaşa ilçede siyaset yaparak il yönetimine girmişti. Akat, ilçe başkanlığını resmi olarak görevden alması için yetkilendirildi.
CHP Genel Merkezi ve İl Yönetim Kurulu, bir kaç gün içerisinde yeni bir yönetim atayacak. Bu yönetim Şişli ilçeyi kongreye kadar yönetecek.
CHP'de 8 Kasım 2019 tarihinde mahalle kongreleri başlayacak.
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