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Skandallar bitmiyor! CHP'li başkan belediyede hanedanlık kurmuş

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın amcası, dayısı ve baldızının kızları dahil çok sayıda akrabasını belediyede işe aldığı ortaya çıktı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:00
Skandallar bitmiyor! CHP'li başkan belediyede hanedanlık kurmuş

CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, hem kendi hem de eşinin akrabalarını belediye bünyesinde çeşitli departmanlarda görevlendirdiği ortaya çıktı.

İzmir Torbalı, Karaburun, Hatay Belediyesi derken akrabalarını çok iyi yerlere yerleştiren başkanlar kervanına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da katıldı. İki dönemdir Yalova Belediye Başkanı olan Vefa Salman’ın çok sayıda akrabasını belediyede işe yerleştirdiği öğrenildi. Salman’ın bir akrabasına kadro açabilmek için önce başkan yardımcısı yaptığı ardından da belediyenin birimine gönderdiği öğrenildi. Salman, ilk olarak amcasının kızı Özlem Salman’ı belediyenin Özel Kalem Müdürü yaptı. Ardından dayısının kızı Gülden Atik’i başkan yardımcılığına getirdi. Atik, kanunlar gereği 6 ay burada çalıştıktan hemen sonra belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne görevlendirildi. 

Makam şoförü oldular

Birinci dereceden akrabalarını belediyeye yerleştiren Salman, eşinin akrabalarını da belediyeye yerleştirdi. Çanakkale’de yaşayan baldızının kızı Zeynep Arslan’ı Kadın ve Aile Hizmetler Müdürü yaptı. Kuzenleri Önder Tekinsan ile Öner Tekinsan’ı makam şoförü yaptı.

(Akşam)

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:00
  1. Yalova
  2. İzmir
  3. Hatay
  4. Çanakkale
  5. Vefa Salman
  6. CHP

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