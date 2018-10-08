Aziz Kocaoğlu canlı yayında CHP'yi bombaladı: CHP Türkiye'yi nasıl yöneteceğini bilmiyor

Siyaseti bırakacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, partisi CHP’ye ateş püskürdü. Kocaoğlu, "CHP, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini bilmiyor. Türkiye'nin sorunlarından nasıl kurtulacağına dair bir yol haritası belirlememiştir." dedi.

CNN TÜRK'te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, "siyaseti bırakıyorum, ne İnce'ci ne de Kılıçdaroğlu'cuyum" dedi. Aziz Kocaoğlu, Tarafsız Bölge’deki konuşmasında şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi benim partim, bugüne kadar Türkiye'yi nasıl yöneteceğini, Türkiye'nin belli başlı ana problemlerinin neler olduğunu ve bunların nasıl tedavi edilip, çözüm üretilip ülkenin refaha çıkartılacağı o sorunlardan kurtulacağı bir yol haritası belirlememiştir. Ekonomide ne yapmak lazım, terörde ne yapmak lazım, dış politikada ne yapmak lazım ve ülkeyi nasıl yöneteceğini bilmiyor."

Aziz Kocaoğlu, 12 Eylül 1948 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu doğduğu yerde okuduktan sonra Lise tahsilini İstanbul ve Malatya'da tamamladı. 1973 senesinde Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde İşletme dalında master yaptı. 1975-78 arasında, bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanlığı yaptı. 1979 senesinde kendi işini kuran Kocaoğlu, ortak bir girişimle 1986 senesinde toprak sanayii dalında çalışmaya başladı. CHP gençlik kolları ile başlayan siyaset hayatına SODEP üyeliğiyle devam etti. Ardından 2001-03 döneminde CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 28 Mart 2004 seçiminde ise aynı partiden Bornova Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlere CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdi ve seçildi. Ardından 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %49,6 oy alarak tekrar İzmir Büyükşehir Belediye başkanı seçildi.