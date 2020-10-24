CHP'li Aykut Erdoğdu Halk TV'de konuştu: Burada yamyamlar var
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan yatırım kararını sekteye uğratacak skandal bir açıklama geldi.
Alman otomotiv devi Volkswagen'in kamyon fabrikası MAN'ı Türkiye taşıma kararı almasının ardından CHP'li Aykut Erdoğdu'dan yatırım kararını sekteye uğratacak skandal bir açıklama geldi.
Birçok şirketin Türkiye taşımasını görmezlikten gelen ve Volkswagen örneğini vererek Türkiye'nin kalkınmasında takoz olma siyaseti güden CHP'li Erdoğdu'nun "Burada barbarlar ve yamyamlar var" sözleri de vatandaşlar tarafından tepki çekti.