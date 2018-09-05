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Özgür Özel: Ankara ve İstanbul'u alacağız

90 yıldır sloganik cümle kurmaktan başka bir işe yaramayan CHP’nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, hedeflerinin büyük şehirler olduğunu belirterek, “Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz Ankara ve İstanbul'u kaybettik.” dedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:00
Özgür Özel: Ankara ve İstanbul'u alacağız

CHP, kaybettiği her seçimden önce olduğu gibi, yine hizmete sundukları icraatları ve halkın işine yarayacak vaadleri açıklamak yerine, sloganik cümleler kurup işi edebiyata döküyor. Büyük şehirleri kaybetmenin verdiği hezimet duygusunu yaşayan parti, buraları nasıl kazanacaklarını açıklamak yerine süslü cümleler kuruyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul ve Ankara’nın hedeflerinde olduğunu belirterek, “55 milyonun seçmenin 55 milyonundan da oy alabilecek tertemiz belediye başkanı adaylarımız olacak. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz Ankara ve İstanbul'u kaybettik.” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP KRİTERLERİ BELLİ"

CHP'li Özel, partisinin yerel seçimlerde göstereceği adayın kriterleriyle ilgili soru üzerine ise şunları söyledi: "CHP kriterleri belli. Dürüst, namuslu, çalışkan, ehliyet sahibi kişileri, toplumda karşılığı olan kişileri belediye başkanlığına aday gösteriyor. Bu Türkiye'nin hangi coğrafyasında olursa olsun bu kriterler değişmeyecektir.

"YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR"

CHP hiçbir seçmeni ötekileştirmiyor. 81 milyonun partisiyiz. 55 milyonun seçmenin 55 milyonundan da oy alabilecek tertemiz belediye başkanı adaylarımız olacak. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz Ankara ve İstanbul'u kaybettik.

O günden sonra Türkiye'de bugünkü iktidarın kadrolarının kamu gücünü eline geçirmek ve oradan başlayan bu sürecin sonunda bu noktaya kadar geldiler. Önümüzdeki seçimler yiğidin düştüğü yerden kalkacağı seçimlerdir.

"ANKARA VE İSTANBUL ALINACAK"

Nerede kalmıştı bu süreç, bu korku filmi nerede başladıysa orada bitecek. Ankara ve İstanbul alınacak. İstanbul ve Ankara'nın alınışı da 3 büyük şehri elinde bulunduran CHP'nin önümüzdeki süreçteki yükselişinin ilk başarıları, ilk işareti olacaktır."

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 09:00
  1. İstanbul
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  5. özgür özel
  6. yerel seçim
  7. istanbul
  8. ankara

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  • t.şahint.şahin18 dk önce
    siz kalkamadığınıza göre demekki.....yiğit değilsiniz.......cıncıklı yalancı ..
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