CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde yeşil alan vurgunu

Bundan bir yıl önce CHP'li Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yolsuzluk ve rüşvet gerekçesiyle görevden alındığı İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde yolsuzluklara bir yenisi daha eklendi. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve Ataşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Cemal Şerifoğlu ile CHP Ataşehir Meclis üyesi Mustafa Aldoğan'ın imar planlarında evrakta sahtecilik yoluyla değişiklik yaparak milyonluk rant elde ettikleri ortaya çıktı.

YEŞİL ALANI İMARA AÇTI



Şikayet konusu olay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1/5000'lik planında, Ataşehir Yenisahra Mahallesi 2627 ada 5,8,9 ve 10 parselleri Göztepe- Ataşehir-Dudullu metro güzergahı olarak belirlenmesiyle başladı. Büyükşehir Belediyesi, 2015'te bu parselleri içeren imar planında alana inşaat yapılmasını kısıtladı, planda söz konusu alanları 'park ve bahçe' olarak tanımladı. Ataşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Cemal Şerifoğlu, imara kapatılan araziler arasında yer alan kardeşine ait arsayı, değeri düşmesin diye yasaları ihlal ederek 'turizm ve ticaret alanı' olarak imara açtı. Meclis Üyesi Mustafa Aldoğan ve akrabalarına ait 'yeşil alan' statüsündeki arsalar da aynı yöntemle planlarda 'turizm ve ticaret alanı' olarak değiştirildi.

VATANDAŞI MAĞDUR ETTİLER



Arsalardaki 'yeşil alan' hükmü ise başka arazilere kaydırıldı. Bu şekilde ilçede yaşayan arsa sahibi birçok vatandaş mağdur edildi. Arazileri yasalara aykırı olarak 'yeşil alan' ilan edilen vatandaşlar ise, Cemal Şerifoğlu ve Mustafa Aldoğan'ı İçişleri Bakanlığı'na şikayet etti. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk'ün incelemesinde Ataşehir Belediye Meclisi'nin yasayı ihlal ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1/5000'lik planları bozduğunu ve kendisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yerine koyarak park ve bahçeleri kaldırdığı, CHP'li Meclis üyeleri Cemal Şerifoğlu ve Mustafa Aldoğan'ın evrakta sahtecilik yaptığı tespit edildi. Raporda, CHP Ataşehir Meclis üyesi Mustafa Aldoğan ve akrabalarının da arsalarının bulunduğu yeşil alandan parkın kaldırıldığı tespit edildi. Mustafa Aldoğan ve akrabalarının bulunduğu 2631, 2632 ve 2633 adada bulunan parkın da kaldırıldığına dikkat çekildi.

GÖREVDEN ALINABİLİR



CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin Başkanı Battal İlgezdi, rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmış, geçen yıl 16 Aralık'ta yerine yardımcısı CHP'li İlhami Yılmaz göreve gelmişti. Ancak Yılmaz da görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya. İhaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İlhami Yılmaz hakkında savcı kamu görevinden ayrılmasını talep etti.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması nedeniyle, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir basın toplantısı düzenlemişti.

KAYNAK: SABAH