CHP'li araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı! İşte bomba sonuçlar

CHP'ye yakınlığıyla tanınan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz tarafından açıklanana anket sonuçlarına göre bugün seçim olsa kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 34, CHP yüzde 28, İYİ Parti ve HDP yüzde 11 oy alıyor. MHP yüzde 8,9’da kalırken Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi yüzde 2,7, Gelecek Partisi ise yüzde 2,4 oy oranına sahip oluyor.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından “Covid-19 Pandemisinin Toplumsal / Ekonomik Ve Siyasal Etkileri” isimli araştırmasının bulgularını paylaştı.

Özkiraz’ın paylaşımına göre ankette katılımcılara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu da soruldu.

Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldığında sırasıyla

AKP yüzde 34,

CHP yüzde 28,

İYİ Parti 11,6

HDP yüzde 11.

MHP yüzde 8,9’

DEVA Partisi yüzde 2,7

Gelecek Partisi 2,4