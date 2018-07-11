CHP'li Altay: Babam 90 yaşında iktidar yüzü göremedi

Yıllardır iktidar yüzü göremeyen CHP'de, bu özlem günyüzüne vurmaya başladı.

24 Haziran sürecinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yanında yer alarak miting programlarını yapan Engin Altay, alınan seçim yenilgisini değerlendirdi.

Habertürk canlı yayınına konuk olan Altay, meydanların çok iyi gözüktüğünü ancak sandıklara yansımadığını belirtti.

"BABAM 90 YAŞINDA..."

CHP'nin iktidar sorunuyla ilgili gelen soruya da cevap veren Engin Altay, "70 yıllık algıyı, kimi çıkarırsanız çıkarın kıramazsınız. Ben partinin iktidar olmasını istiyorum. Babam 90 yaşında, daha iktidar yüzü görmedi adam. CHP, 1950'den sonra hiç iktidar olamadı." diye yakındı.