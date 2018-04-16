CHP'li Akkiraz Ferdi Tayfur'u hedef aldı!
Ferdi Tayfur'un "Ülkede baskı var da bizim gözümüz mü görmüyor?" sözü CHP'li Sabahat Akkiraz'ı rahatsız etti.16 Nisan 2018 Pazartesi 09:59
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Ülkede baskı var da bizim gözümüz mü görmüyor? Bana baskı gören birini getirin. Allah aşkına geçsinler bunları' sözleri malum kesimleri rahatsız etti.
Eski CHP milletvekili Sabahat Akkiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ferdi Tayfur'u hedef aldı.
SANATÇININ KÖRLÜĞÜNÜ ANLAYAMAM
Akkiraz, 'Ferdi Tayfur; kim baskı görmüş? Bana baskı gören birisini getirin demiş. Ben gördüm. Erdal Erzincan gördü. Hayır türküsü yaptık diye yasaklandık. Ülkemde bazı şehirlerde “güvenlik gerekçesi” ile konser yapamıyorum. Siyasi olarak taraf olmayı anlarım. Ama sanatçının körlüğünü anlayamam'ifadelerini kullandı.
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