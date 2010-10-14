CHP’li Akaydın’ın dosyası kabarık

Akaydın, yolsuzluktan kadrolaşmaya, sonu ölümle biten bira festivalleri düzenlemeye kadar çok sayıda skandalla gündeme geldi. Belediye bünyesinde düzenlediği Altın Portakal Film Festivali’ne Boşnak asıllı Hıristiyan Sırp yönetmen Emir (Nemanja) Kusturica’yı davet ederek olayların fitilini ateşlemekle suçlanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’a yönelik istifa çağrıları sürüyor. Akaydın’ın geçmişteki eylemleri de dosyasının kabarık olduğunu ortaya koyuyor. Üniversitelerarası Kurul Başkanı olduğu dönemde üniversitelerdeki profesörleri toplayarak başörtüsü aleyhinde sloganlar atıp, siyasete yön verme çabasına giren CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’ın adı hep skandallarla gündeme geldi. Akaydın’ın ismi son olarak da ölümlü bira festivali ve olaylı film festivaliyle gündeme geldi.



VAKIF KAYNAKLARI ÖZEL HARCAMALARA GİTMİŞ



Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri CHP’li Antalya Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’ın rektörlüğü döneminde, Akdeniz Üniversitesi Denetleme Vakfı’ndan her ay AÜ rektörlüğüne 5 bin TL aktarıldığını, bu parayla; elbise, diş macunu, saç jölesi, sakız, şarap, pasta, çikolata gibi kişisel ihtiyaçların karşılandığını tespit etmişti. Müfettişler şikayet üzerine bağışlarla ayakta kalan vakfın 2005-2008 arasındaki tüm işlemlerini mercek altına alarak 6 Temmuz 2009’da Başbakanlık’a soruşturma raporunu sunmuştu. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görevli bir öğretim üyesinin şikayeti sonucunda yapılan araştırmalar neticesinde hazırlanan raporda, vakıf kaynaklarının kişisel harcamalara nasıl peşkeş çekildiği ayrıntılarıyla ortaya konmuştu.



NEREDE AKAYDIN; ORADA KADROLAŞMA



Akaydın’ın belediyede başlattığı kadrolaşma ‘Yüzde Yüz CHP Malı’ kadrolaşma olarak gündeme gelmişti. Akaydın, 29 Mart 2009’daki seçimlerin hemen ardından göreve gelir gelmez başta Akdeniz Üniversitesi’nden 32 arkadaşı olmak üzere, CHP Antalya İl Başkanı’nın kızı olmak üzere, SHP eski İl Başkanı ve daha pek çok CHP sempatizanını göreve getirdiğini bizzat kendisi itiraf etmişti.



İHALE YOLSUZLUĞU DA ONUN ESERİ



Göreve geldiği günden itibaren ardı arkası kesilmeyen skandallara imza atan Akaydın’ın adı ihale yolsuzluğuna da karışmıştı. Belediyenin ihaleye açtığı Halkkart ihalesinde ihale kanununa aykırılık tespit edilmişti. Yapılan incelemelerde ihaleye Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin Artun yerine Başkanvekili konumundaki Akaydın’ın adamı olan Mahmut Akbaş’ın girdiği ortaya çıkmıştı.



DÜDEN PARKI İÇİN TERÖR ESTİRMİŞTİ



Antalya’nın önemli otoparkları arasında yer alan Düden Park’ın asıl işletmecisi Abdurrahman Bozdaş ve çalışanları Akaydın’ın “parkın yeni işletmecisi” diye duyurduğu kişiler tarafından dövülmüşlerdi.



AHLAKSIZ HEYKELLERİ ŞEHRİN GÖBEĞİNE DİKTİ



Altın Portakal’da bu yıl izlediği politika gereği olayların çıkmasına öncülük eden Akaydın, yıllar boyu festivali tanıtan peri figürü heykelini değiştirerek çıplak Venüs heykeline dönüştürmüştü.



ÖLÜMLÜ BİRA FESTİVALLERİNİN MUCİDİ



CHP’li Mustafa Akaydın, son olarak belediye başkanı kimliğiyle organize ettiği ve biranın su gibi aktığı Oktoberfest ile gündeme geldi. Akaydın’ın bira bağnazlığı iki insanın hayatına mal oldu. Geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşen festivalde aşırı alkol aldığı için ölen gencin ölümünü adeta alaya alan Akaydın, “İçmeyi bilmiyorsa ben ne yapayım” demişti. Bira festivali düzenleyen Mustafa Akaydın bir gencin ölümüne sebep olmuştu.