CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Dostluk ve kardeşliğin yaygınlaştığı, umutların yeşerdiği bayram tadında günlerin özlemi içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin haziran ayında iki bayramı birden kutlayacağını, Ramazan Bayramı'nın ardından 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığını ikinci kez kazanmasıyla demokrasi bayramı yaşanacağını savundu.

Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Dostluk ve kardeşliğin yaygınlaştığı, umutların yeşerdiği bayram tadında günlerin özlemi içindeyiz. Türkiye'de asıl bayram, barışın, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu zaman, tarafsız ve bağımsız adaletin işlediği zaman kutlanacaktır. Biz yurttaşlarımızın bu özlemlerinin son bulduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz.

Farklı düşünen, farklı konuşan, farklı yazan her kişinin kendisini özgürce ifade edebildiği, adaletin kişilere göre değil toplumun tamamına eşit yaklaşabildiği, açlık ve yoksulluğun sona erdiği, emeğin en yüce değer olarak kabul edildiği, gençlerimizin işsizlik, çocuklarımızın gelecek kaygısı yaşamadığı mutlu bayramlar diliyorum. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın tüm ülkemize barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum."