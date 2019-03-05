CHP’li aday Soner Gökçe Akçadağlılarla bir araya geldi

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Burada bulunan esnafları da ziyaret ederek destek isteyen Gökçe, 31 Mart yerel seçimlerin önemli olduğunuvurgulayarak vatandaşlardan sandığa gitmelerini istedi.

Gökçe, “Gönlümüz istiyor kiburaya geldiğimiz zamansizler için bir şeyler yapabilecekyetkide vesizler için bir şeyler yapacak güçte olalım. Bu yüzden sizlerin desteğine ihtiyacımız var.Bu noktada sizlerin desteğinigörelim istedik. Artık haksızlıklara ve adaletsizliğe el birliğiyle dur diyelim. Hem Akçadağ’da hem de Büyükşehirdebiz kendimizi sizlere emanet ediyoruz.Sizlerden biriyizbizlerden desteğinizi esirgemeyin” diye konuştu.