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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi'nden akılalmaz çevre katliamı!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi büyük bir çevre katliamı gerçekleştirerek 'Taliha İşgüven' parkının altını üstüne getirdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:41
CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi'nden akılalmaz çevre katliamı!

 yeniakit.com.tr  

Ağaç bahanesiyle başlatılıp sivil darbe girişimine dönüştürülen Gezi Parkı kalkışmasında sokak vandallarına "çevreci" maskesiyle destek veren CHP’nin kendi belediyeleri ise ağaç katliamlarına her gün bir yenisini ekliyor.

CHP'li Zeydan Karalar’ın Belediye Başkanı olduğu Adana Büyükşehir Belediyesi "Ebenin parkı" olarak da bilinen Taliha İşgüven parkında akılalmaz bir çevre katliamına imza attı.

Parkın altını üstüne getirdiler

Parktaki ağaçları kesmekle kalmayan belediye vatandaşların nefes alabildiği ender yerlerden olan parkın altını üstünü getirdi.

Gezi'ciler sessiz

Parkın son halini gören vatandaşlar büyük bir şok yaşarken ‘çevreci’ maskesiyle Gezi kalkışması sırasında ağaçları bahane ederek yakıp yıkanların CHP’li belediyenin bu talanına ses çıkarmaması ikiyüzlülük olarak yorumlandı.

İşte Adana Büyükşehir Belediyesi’nin parkı yerle bir ettiği o görüntüler;

 

 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:41
  1. CHP
  2. Adana Büyükşehir Belediyesi
  3. Taliha İşgüven parkı
  4. Zeydan Karalar
  5. Gezi Parkı kalkışması
  6. ağaç katliamı

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