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CHP'den "zeytincilik" ve "yarı zamanlı çalışma modeli" konularında araştırma istemi

07 Aralık 2018 Cuma 14:31
CHP'den "zeytincilik" ve "yarı zamanlı çalışma modeli" konularında araştırma istemi

TBMM (AA) - CHP, "zeytincilik" ve "yarı zamanlı çalışma modeli" konularında Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan "zeytincilikle" ilgili önergenin gerekçesinde, Türkiye'nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağının, ülke potansiyeli dikkate alındığında, mevcut sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiği belirtildi.

Özellikle Balıkesir bölgesi başta olmak üzere, Tekirdağ ile Bursa'nın Gemlik ve Orhangazi ilçelerinin dağ köylerinde yetiştirilen yaklaşık 170 bin ton üründen 50 bin ton ürünün "sinek vuruğu" hastalığı nedeniyle üreticinin elinde kaldığı vurgulanan gerekçede, "Üretici büyük bir maddi kayba uğramıştır. Bu hastalığa karşı ciddi bir mücadele yapılmadığı takdirde bu mağduriyet ileride daha da artacaktır." ifadesine yer verildi.

CHP'li Özkan ve arkadaşlarının, "yarı zamanlı çalışma modeli" ile ilgili verdiği diğer araştırma önergesinin gerekçesinde de bazı engeller nedeniyle kadınların istihdama katılımlarının azaldığı kaydedildi.

Gelişmiş ülkelerdeki kadın istihdam oranlarına bakıldığında, Türkiye'nin ortalamaların çok altında olduğu belirtilerek, "Gerek kadının aile ve toplum içerisinde birey olarak güçlenmesi, gerekse ekonomik krizin ortasında hayat mücadelesi veren ailelere kadınların azıcık da olsa katkı sunması ve kadınların kayıtdışı çalışmalarının önüne geçebilmesi amacıyla, yarı zamanlı çalışma modeli hayata geçirilmiştir. Ancak bu modelin uygulamasında ciddi aksaklıklar meydana gelmiştir. Ortaya çıkan sorunlar araştırılarak ve ivedi olarak yapılacak düzenlemeler belirlenmelidir." değerlendirmesi yapıldı.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:31
  1. Araştırma Önergesi
  2. CHP
  3. CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan
  4. yarı zamanlı çalışma modeli
  5. zeytinciik

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