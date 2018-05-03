Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar sürprizi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaya rayışında olan CHP'de her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Abdullah Gül, Muharrem İnce, İlhan Keisici ve Abdüllatif Şener'den sonra şimdi Uğur Dündar ismi konuşulmaya başlandı. Haber3'te yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak Uğur Dündar ismi üzerinde yoğunlaştığı iddia edildi.

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