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CHP'den TRT'ye yönelik araştırma istemi

13 Mart 2019 Çarşamba 14:34
CHP'den TRT'ye yönelik araştırma istemi

TBMM (AA) - CHP, TRT'nin tarafsız yayıncılık anlayışını terk ettiğini öne sürerek, bunun nedenleri ve sorumluların belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, TRT'nin son zamanlarda tarafsız yayıncılık anlayışını terk ettiği, adeta AK Parti'nin yayın organı haline dönüştüğü ileri sürüldü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İsmet Demirdöğen'in açıkladığı, TRT'nin 1-28 Şubat tarihlerini kapsayan Siyasi Haber Raporu'na ilişkin haberlerin basına yansıdığı belirtilen gerekçede, TRT'nin, bu süre içinde AK Parti ve MHP'ye toplam 53 saat, CHP ve İYİ Parti'ye toplam 14 saat yer verdiği, HDP'ye ayrılan süreye ilişkin bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Rapora göre, TRT Haber'in söz konusu tarihlerde Cumhur İttifakı aleyhinde herhangi bir yayın yapmadığı, Millet İttifakı aleyhinde ise 7 saat 8 dakika yayın yaptığı savunulan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"TRT'nin başta genel müdürü olmak üzere yöneticileri, TRT'yi açıkça Anayasa ve TRT'nin kendi kuruluş kanununu da hiçe sayarak AKP'nin yayın kuruluşu haline dönüştürmüşlerdir. TRT'nin, tarafsız yayıncılık anlayışını terk etmesi ve AK Parti'nin adeta yayın kuruluşu haline gelmesindeki nedenlerle söz konusu nedenlerin oluşumuna yol açan ve göz yuman sorumluların belirlenerek ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep ediyoruz."


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:34
  1. Ak Parti
  2. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
  3. TBMM Başkanlığı
  4. yayın organı

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