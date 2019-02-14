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CHP’den tekrar aday gösterilmeyen Başkan Saka “Evet sevgili avantacılar, Edremit’te bundan sonra sizlere avanta yok.”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 14 Şubat Sevgililer gününde Edremit Sevgilisi ile Buluşuyor etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Evi ve Ata Kavşağı düzenlemeleri gerçekleşen törenler ile açıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:11
CHP’den tekrar aday gösterilmeyen Başkan Saka “Evet sevgili avantacılar, Edremit’te bundan sonra sizlere avanta yok.”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 14 Şubat Sevgililer gününde Edremit Sevgilisi ile Buluşuyor etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Evi ve Ata Kavşağı düzenlemeleri gerçekleşen törenler ile açıldı. CHP’den tekrar aday gösterilmeyen ve DSP’den aday olması beklenen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Evet sevgili avantacılar, Edremit’te bundan sonra sizlere avanta yok.”dedi.


Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’nın kültür ve sosyal hizmetler alanında ki vizyon projelerinden olan Atatürk’ün Edremit’i ziyaretinde konakladığı Atatürk Kültür Evi ve Atatürk anıtının yer aldığı Ata Kavşağı düzenlenen törenler ile hizmete girdi. Yıllarca metruk bir şekilde duran ve Saka döneminde restorasyonu yapılan Atatürk’ün kaldığı konak ve Ata Kavşağı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde halkla buluştu.


Edremit Belediyesi tarafından ilçenin tarihi ve kültürel değerleri içerisinde en önemlilerden olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Nisan 1934 tarihinde Edremit’i ziyaretinde konakladığı tarihi konak aslına uygun olarak restore edildi. Dönemin zeytinyağı tüccarlarından Arkök ailesine ait ev, çok kez el değiştirip, 2 defa da yanmasının ardından yıllarca metruk bir şekilde beklemiş, Başkan Kamil Saka’nın göreve gelmesinden sonra Edremit Belediyesi tarafından kamulaştırma yoluyla alınmıştı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan alınan izin ile tarihi yapı aslına uygun şekilde restore edilerek Atatürk Evi olarak kültür merkezi haline getirildi.


Bunun yanı sıra ilçenin Balıkesir yönünden giriş kavşağı da Edremit Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek Ulu önder Atatürk’ün heykeli ile Osmanlı ve Cumhuriyet’in ilk döneminde Edremitlilerin para toplayarak alıp orduya hediye ettikleri uçağı simgeleyen rölyeflerin yer aldığı ve Ata Kavşağı adı verilen kavşak 14 Şubat Sevgililer Günü vatandaşların hizmetine açıldı.


Açılışta bir konuşma yapan ve CHP’den tekrar aday gösterilmeyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Korkuları o değildi. Korkuları Edremitliler Ata’sına sahip çıkarsa bizim gibi avantacılara avanta kalmaz korkusuydu. Evet sevgili avantacılar, Edremit’te bundan sonra sizlere avanta yok. Çünkü bir tekşey var. Edremit’te bundan sonra Ata’sına sahip çıkan Edremitliler var.” Dedi.


Açılışa Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Kanber, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:11
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