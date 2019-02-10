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CHP'den Tank Palet Fabrikasına ilişkin açıklama

CHP Bilim Platformu tarafından Tank ve Palet Fabrikasına ilişkin hazırlanan, "parti söylemi" şeklinde kullanılacak politika notu, CHP örgütlerine basılı ve dijital ortamda gönderildi - Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel:- "Bu özelleştirme, ulusal bir güvenlik sorunudur"

10 Şubat 2019 Pazar 11:36
CHP'den Tank Palet Fabrikasına ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Bilim Platformunca, Tank ve Palet Fabrikasına ilişkin politika notu hazırlandı.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, söz konusu fabrikanın özelleştirilmesi ile ilgili tespitlere ve çözüm önerilerine yer verilen politika notunun başta milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri olmak üzere tüm CHP Örgütüne basılı ve dijital dağıtılarak, "parti söylemi" şeklinde kullanılmasının sağlanacağı belirtildi.

Tank ve Palet Fabrikasının bugünkü bedelinin 20 milyar doların üzerinde olduğuna işaret edilen politika notunda şu bilgiler yer aldı:

"Altay tankını üretecek BMC şirketinin yüzde 49,9'u Katarlılara satıldı. Milli Verimlilik Merkezi, fabrikayı son on yıl içerisinde üç kez 'ülkemizin en verimli iş yeri' seçmiştir. Fabrikada görev yapan askeri personelin ve çalışan 112 memur ile 714 işçinin hakları tehdit altındadır. Kamuoyuna yansıyan rakamlara göre yalnızca 2018'de savunma sanayisi şirketlerimizde çalışan 50'ye yakın mühendisimiz Hollanda firmalarında çalışmak üzere yurt dışına gitmiştir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel de söz konusu karara ilişkin, şunları kaydetti:

"Türkiye gündemini yerli ve milli söylemleriyle oyalamaya çalışan AKP iktidarının, yerli ve milli savunma sanayimizin en temel fabrikasını yurt dışı ortaklı bir şirkete keyfi ve rant amaçlı bir şekilde özelleştirdiğini görüyoruz. Bu özelleştirme, ulusal bir güvenlik sorunudur. CHP olarak, bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz ve bu şaibeli özelleştirmeye tüm demokratik yolları kullanarak sonuna kadar direneceğiz."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:36
  1. CHP Bilim Platformu
  2. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel

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