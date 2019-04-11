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CHP'den Sudan açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz:- "CHP olarak askeri müdahalelere şiddetle karşı olduğumuzu, Sudan'da hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin işletilmesinin ivedilikle sağlanmasını beklediğimizi belirtmek isteriz"

11 Nisan 2019 Perşembe 18:50
CHP'den Sudan açıklaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "CHP olarak askeri müdahalelere şiddetle karşı olduğumuzu, Sudan'da hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin işletilmesinin ivedilikle sağlanmasını beklediğimizi belirtmek isteriz." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, Sudan'da yaşanan gelişmeleri CHP olarak yakından ve büyük bir duyarlılıkla izlediklerini belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Sudan'ın Darfur bölgesinde insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Devlet Başkanı Ömer El-Beşir hakkında tutuklama kararı verdiğini hatırlatan Çeviköz, "Sudan'da son olarak yaşanan antidemokratik uygulamalar ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar toplumsal dinamikleri de harekete geçirmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Çeviköz, yeni oluşacak yönetimin halkın talepleri doğrultusunda hareket etmesinin ve suçun cezasız kalmaması ilkesi doğrultusunda uluslararası hukuka da saygı göstermesinin bu aşamadan sonra büyük önem kazandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"CHP olarak askeri müdahalelere şiddetle karşı olduğumuzu, Sudan'da hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin işletilmesinin ivedilikle sağlanmasını beklediğimizi belirtmek isteriz. Sudan ile bundan sonrası için ikili ilişkiler devam ettirilmeli, ülkenin demokratik zemine kavuşmasına katkı sağlanmalıdır. AKP iktidarı, Mısır'da yaptığı hataları tekrarlamamalı, ideolojik saplantılarla hareket etmemelidir.

Sudan’da yaşananlar, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin huzur, barış ve istikrarı için büyük önem taşımaktadır. Sudan halkının haklı taleplerinin, sivillerden oluşacak kapsayıcı bir geçiş hükümetiyle karşılanmaya başlanması yönündeki beklentilere katılıyoruz."




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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 18:50
  1. CHP
  2. Sudan

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