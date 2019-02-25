CHP'den suç duyurusu

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında, "terör örgütlerinin isimlerini alenen andıkları, CHP'nin adını terör örgütleriyle anarak, seçmen nezdinde itibar kaybettirmeye çalıştıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'nin yapacağı suç duyurusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörle mücadelede, propagandasının yapılmaması için terör örgütlerinin isimlerinin anılmamasının altın kural olduğunu belirten Özel, terör örgütlerinin adını vermek yerine, "bölücü örgüt, yasa dışı sol örgüt, radikal sağ örgüt" gibi ifadeler kullanıldığını söyledi. Özel, terörle mücadele eden tüm ülkelerde de televizyon kanallarının buna özen gösterdiğine işaret etti.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin ise günde beş vakit terör örgütlerinin isimlerini andığını savunarak, "Onların parayla yapamayacakları reklamı, medya kampanyasını, sadece bir yerel seçimi kendileri açısından avantajlı olacaklarını düşündükleri bir şekle dönüştürmek için gayret sarf etmektedirler." diye konuştu.

-"Yaptıkları iftiralar, hakaretler..."

Terörle mücadelede terör örgütünün adını anmama kuralının ihlalinin dışında suç duyurularının ikinci bir ayağının daha olduğunu ifade eden Özel, "Partimizi, adını anmak istemeyeceğimiz çok sayıda terör örgütüyle peşi sıra anmak ve iş birliği halinde göstererek, partimize yaptıkları iftiralar, hakaretler, alenen partimiz hakkında terör örgütleriyle bağ kurma konusundaki çabalarına yönelik olacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından buna ilişkin örnekler veren Özel, şöyle devam etti:

"Erdoğan, Bahçeli, Soylu ve Çavuşoğlu hakkında, 'terör örgütlerinin isimlerini alenen anmak, partimizin ismini bu terör örgütleriyle anarak partimize seçmen nezdinde itibar kaybettirmeye çalışmak, suçu, suç örgütlerini överken CHP'yi bunlarla iş birliği halinde gösterme suçlarından ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunacağız. Bahçeli ve Erdoğan hakkında üretilen içeriklerin tekrarı durumunda, bu ifadeleri kullanan AK Parti ve MHP'li siyasiler hakkında suç duyurusunda, adli başvurularda bulunmayı sürdüreceğiz. "

-"Beyaz güvercine yakışmayan bir genel başkan"

Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın bir televizyon kanalında, 31 Mart sonrası CHP'nin siyasetinin yeniden şekilleneceği, CHP'de karışıklıklar çıkacağı, yeni bir parti kurulabileceği açıklamalarında bulunduğunu anlattı. Türkiye'nin, eski AK Parti'lilerden eski bakan, eski başbakan, eski cumhurbaşkanlarından oluşan yeni bir partinin kurulacağını konuştuğunu söyleyen Özel, Ünal'dan, "Ali Babacan, Davutoğlu, Abdullah Gül, yeni bir parti nokta 'org'." kelimelerinin geçtiği bir cümle kullanmasını istedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamalarına da değinen Özel, Aksakal'ı, AKP'den defalarca randevu isteyip alamaması, son tutumundan sonra saraydan randevu verilmesi ve "AK Parti ile ittifak kurabiliriz." söylemleriyle tanıdıklarını belirtti.

Özel, "Karaoğlan'ın partisine, mavi bayrak üzerindeki beyaz güvercine yakışmayan bir genel başkan olarak biliriz. Son süreçte sarayın desteğiyle CHP'nin küskünlerine kol kanat geren birilerine karşı 31 Mart'ta bizim değil seçmenin vereceği cevap var. 'Sarayın makbul sağ muhalefeti MHP gibi, sarayın makbul sol muhalefeti ben olabilir miyim' diyen Genel Başkan'ın verdiği mesajı, herkes almış durumda." diye konuştu.

Erdoğan'ın, "konsolidasyonun tamamlanmadığını, konsolidasyon yapacağını söylediğini" öne süren Özel, bunun, kirli bir stratejinin itirafı olduğunu savundu. Özgür Özel, Erdoğan'ın, "Fay kırığı bulabilir miyim." diyerek, 82 milyonda hep bir farklılık aradığını iddia ederek, "O yüzden bize 'terörist, illet, zillet' diyor. Bu, kendi arkasını kalabalıklaştırarak, karşı tarafı şeytanlaştırarak, kendi kitlesini sertleştirme demektir. Siyaset dili yerine savaş dili kullanarak konsolidasyonun peşinde." dedi.

Goebbels'in Hitler için "Tek millet, tek devlet, tek lider Adolf Hitler" şeklinde bir dörtleme bulduğunu anlatan Özel, "Tanıdık geliyor mu? Alman halkı açlıktan kıvrılmakta Goebbels 'Alman çocuklarının tereyağına ihtiyacı yok, Alman toplarının makina yağına ihtiyacı var' diyor. Tereyağı isteyenler, Almanya'nın düşmanıdır. Geldik mi aynı noktaya?" diye sordu.

Vatandaşların, "Siz açlığı, yoksulluğu tartışmayın. 31 Mart beka sorunu. Biz gidersek yok olursunuz." söylemini görmeleri gerektiğini ifade eden Özel, 31 Mart'ın belediye seçimi olduğunu, beka sorunu olmadığını vurguladı. Özel, AK Parti ile MHP'nin beka sorunu olduğunu ileri sürdü.



