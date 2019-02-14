0553 313 94 23

CHP'den "Sokak Ekonomisi Çalıştayı"

CHP Emek Büroları tarafından, sokakta çalışan esnafın sorunlarına dikkati çekmek amacıyla yarın TBB Litai Konukevi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile "Sokak Ekonomisi Çalıştayı" gerçekleştirilecek

14 Şubat 2019 Perşembe 10:19
CHP'den "Sokak Ekonomisi Çalıştayı"

CHP Emek Büroları tarafından sokakta çalışan esnafın sorunlarına dikkati çekmek amacıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile "Sokak Ekonomisi Çalıştayı" düzenlenecek.

Koordinatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yaptığı çalıştay, yarın saat 09.30'da TBB Litai Konukevi'nde gerçekleştirilecek.

Çalıştay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması ve Dr. Osman Sirkeci'nin "Küresel Sokak Ekonomisi" sunumu ile başlayacak.

Geri dönüşüm işçileri, sokak sanatçıları ve kadın üreticilerin sunumlarıyla devam edecek çalıştayda, kısa sokak tiyatrosu, sokak kemancısı dinletisi, Abdallar müzik şöleni olacak ve Sokakların Rengi Fotoğraf Sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, bu çalıştayı, sokak çalışanlarının statülerinin belirlenerek kent yaşamına entegrasyonunun sağlanması ile sokakta barış ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştireceklerini belirterek, "Sokakta diyalog ve barış, hukuk ve katılımcı demokrasinin, yerinden yönetişimin, huzur ve çalışma hayatının güvencesidir. İş güvencesi mutlu bireyler ve huzurlu toplum demektir." dedi.

- CHP MYK toplanacak

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yarın saat 14.00'te yerel seçim gündemi ile yeniden toplanacağı belirtildi.

MYK'da, belediye meclis üyelikleriyle ilgili görüşme yapılacağı ve listelerin karara bağlanılacağı öğrenildi.

CHP Parti Meclisi, belediye başkan adaylarının tamamına yakınını belirlemiş, kalan az sayıdaki yer için de yetkisini MYK'ya vermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:19
  1. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şahin: "Muğla Arısını gelecek kuşaklara aktarmalıyız"
    1. Şahin: "Muğla Arısını gelecek..
    2. ATO turizmde Ankara’nın potansiyelini..
    3. Uzak Doğu'dan yayılan "K-Pop tehlikesi"
    4. Türkiye evlenme oranlarında Avrupa..
    5. ABD ve Kanada’ya yerli yazılım ihracatı
    6. Suriyeli genç motosikletle ölümü hiçe..
    7. Samsun millet bahçesinin ihalesi..
    8. Mersin’de terör operasyonu
    9. Okulda cıva kabusu devam ediyor
    10. Amcasını öldüren zanlı saklandığı evde..
    11. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    12. Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı..
    13. Silopi’de kanser erken teşhis semineri
    14. Online bilgi yarışması Hadi'yi Alex de..
    15. (Özel) Dehşet veren kaza kameralara..
    16. Sultangazi'de inanılmaz soygun! Duvarı..
    17. İki ayağı ve bir kolu kesildi yine..
    18. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2..
    19. Gözaltına alınan komiser yardımcıları..
    20. "Adli ve idari hakim alımında ehliyet..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?