CHP kaybetme korkusuyla kirli propagandaya sarıldı!

Mahallî seçimlerle ilgili partilerin itiraz savaşı sürüyor. İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki makas biraz daha daraldı. İmamoğlu’nun önde götürdüğü yarışta fark 18 binin altına düştü. 31 bin 186 sandığın bulunduğu megakentte 15 bin 209 sandıkta geçersiz oyların sayımı yeniden yapıldı. 10 bin civarında sandıkta sayımlar sürüyor. Bu arada bazı CHP’liler algı operasyonu yapıyor. Sözcü ve Cumhuriyet gibi yayın organları da “İtiraz tek AKP’ye hak. YSK AKP için seferber oldu” diyerek CHP’ye çanak tutuyor.

Yalan tabloları

CHP’li Ekrem İmamoğlu itirazları ve yeniden sayımları eleştirirken “Seçimi kazandım. Her şey ortada. Nereye gidiyoruz? O zaman bütün ülkedeki seçimleri açalım sayalım. Ben kaybedene kadar sayalım” dedi. CHP milletvekili Gürsel Tekin de AK Parti’nin itirazlarının kabul edildiğini gösteren bir tablo paylaşarak “AKP talep edince YSK kendi kararlarını da çiğneyip kabul, aynı talebi başka parti yapınca reddederse toplumda güven uyandıramaz” şeklinde Tweet attı. Tabloda CHP’nin sadece 4 başvurusunun kabul edildiği gösterildi. Oysa CHP’nin isteği üzerine çok sayıda sandıkta oylar yeniden sayıldı.

Bursa’ya itiraz

CHP, şaibe iddialarına ve aradaki 18 bin oy farkını dikkate almadan İstanbul’da yeniden sayım taleplerine karşı çıktı. AK Parti İstanbul’da 12 ilçede geçersiz oyların sayılmasını talep etti. CHP, İl Seçim Kuruluna giderek sayımı durdurdu. Yüksek Seçim Kurulu, mahkeme kararını kaldırdı. Aynı CHP, %2,6 oy farkına rağmen Bursa’da oyların tamamının sayılması için başvurdu.

İyi bahane

Bu arada seçimde büyük hezimete uğraşan İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener de “AK Parti’nin yaptığı her itiraz sorgusuz sualsiz kabul edilirken, İYİ Parti’nin itirazının reddedilmesini şikâyet ediyorum” demişti. Oysa Uşak’ta İYİ Parti’nin talebi üzerine yeniden sayım yapıldı. Balıkesir başvurusu reddedildi. İYİ Parti YSK’ya gitme kararı aldı.

CHP'yi yalanlayan liste

Giresun’da CHP seçim sonucuna itiraz etti. 1.949 geçersiz oy yeniden sayıldı. Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Aytekin Şenlikoğlu’nun oyu 39 arttı.

Yalova’da itirazlar üzerine 64 sandıktaki geçersiz oylar ile 5 sandıktaki tüm oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı. CHP, sayıma itiraz etti. YSK sayımı durdurdu. CHP’nin adayı kazandı. Çınarcık ilçesinde CHP’nin itirazı üzerine sandıklar açıldı. Sonuç değişmedi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçimi 3 oyla kaybeden CHP, İl Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz kabul edildi. Yeniden sayım yapıldı. Oy farkı 1’e düştü. CHP bu sefer YSK’nın yolunu tuttu. Yüksek Mahkeme talebi reddetti.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde CHP seçim sonuçlarına itiraz etti. Geçersiz oylar yeniden sayıldı. Sonuç değişmedi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde CHP, bütün oyların tamamen sayılmasını istedi. Sayım yapıldı ama sonuç değişmedi.

İstanbul Sancaktepe’de CHP’nin adayı Özgen Nama seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu yeniden sayım kararı aldı.

Eskişehir İl Seçim Kurulu CHP’nin itirazı üzerine Çifteler’de oyların tamamının tekrar sayımına karar verdi

Denizli’nin Honaz ilçesinde AK Parti itiraz etti. 41 sandıkta oy yeniden sayıldı. CHP 3 oyla seçimi kazandı. AK Parti, İl Seçim Kurulu’na itiraz etti. Kurul talebi reddetti.

Uşak’ta İYİ Parti’nin itirazı üzerine 4 bin 98 geçersiz oyun sayımı yapıldı. Aradaki oy farkı 60 arttı. İpi, AK Parti göğüsledi.

Erzurum’da AK Parti Karaçoban, Tortum, Olur, Karayazı ve Tekman ilçelerinde; İYİ Parti Aşkale, Köprüköy, Palandöken’de, HDP Tekman’da itirazda bulundu. Sadece HDP’nin itirazı kabul edildi.

Aydın’da AK Parti’nin Çine ve Yenipazar ve MHP’nin Nazilli ve İncirliova ilçelerinde yaptığı itirazlar reddedildi.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde İYİ Parti oyların yeniden sayılmasını istedi. Sandıklar açıldı. Seçimi 65 oy farkı ile Cumhur İttifakı’nın adayı kazandı.

CHP’den YSK’ya baskı ve tehdit

CHP Sözcüsü Faik Öztrak “Bu, milletimizin bülbül attığı sandıktan karga çıkarma gayretidir” diyerek sayımlara karşı çıktı. YSK’ya baskı uygulayan Öztrak “Biz sayımdan değil sayımın kötü niyetli ve hukuksuz bir biçimde talep edilmesinden ve YSK’nın bu hukuksuzluğa yol vermesinden rahatsızız. Hukuki dayanağı olmayan sayım işi şirazesinden çıkarır. Kurulu uyarıyorum, oluşturacağınız kargaşanın altından siz de kalkamazsınız” diye konuştu.

(Türkiye)