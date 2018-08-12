0553 313 94 23

CHP'den şaşırtan çıkış: Ağır ve ahlaksız bir saldırı!

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, ABD'nin Türkiye'ye ekonomi üzerinden saldırıya geçmesine tepki gösterdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 23:19
CHP'den şaşırtan çıkış: Ağır ve ahlaksız bir saldırı!

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, "Döviz kurunun bu denli savrulmasının hiçbir ekonomik veriyle izahı mümkün değildir. Gelinen bu nokta AKP politikalarını eleştirmeyi aşmış; güzel ülkemize karşı asla kayıtsız kalamayacağımız ağır ve ahlaksız bir saldırıya dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın yaptırımlarla Türk ekonomisini hedef almasına CHP'den aykırı bir ses geldi.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Döviz kurunun bu denli savrulmasının hiçbir ekonomik veriyle izahı mümkün değildir. Gelinen bu nokta AKP politikalarını eleştirmeyi aşmış; güzel ülkemize karşı asla kayıtsız kalamayacağımız ağır ve ahlaksız bir saldırıya dönüşmüştür. Söz konusu olan VATANDIR. Dolar 7.15" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 23:19
  1. Trabzon
  2. chp
  3. dolar
  4. tepki
  5. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • bekirbekir1 sa önce
    akp için büyük fırsat elindebüyük güç var 15 temmuzda halk onu dinledi sokağa indi bir kere bile oy vermedim ama biz ülkemiz için akp de bugüne kadar ayrım yaptığı bütün insanların gönlünü almak için birlik olalım devlet kamu harcamalarını kıssın yeter artık bu lüksten , israftan vazgeçsin biz de halk olarak payımıza düşeni yapalım
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Swap nedir? Swap ne demektir?
  1. Swap nedir? Swap ne demektir?
  2. Oyunu görmezden geldiler, yine..
  3. İbadi’nin İran ziyareti iptal edildi!
  4. MASAK'tan ekonomiyle ilgili yalan..
  5. Dilmen'den kulüplere 'döviz' tepkisi
  6. Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama..
  7. Dolar operasyonunun ardından BDDK'dan..
  8. Dolar 7.15 oldu... Alçak operasyona..
  9. CHP'den şaşırtan tepki: Ahlaksızca..
  10. CHP'den şaşırtan çıkış: Ağır ve..
  11. Bangladeş'te trafik terörü halkı..
  12. Bakan Albayrak'tan döviz açıklaması
  13. Güney Kore'den kaçırılan teknisyenle..
  14. CHP'de kriz devam ediyor! "İmza..
  15. Bilal Erdoğan'dan döviz çıkışı: One..
  16. Türkiye'ye daha önce ambargo uygulayan..
  17. Gaye Usluer: İmza veren 630 delegemiz..
  18. PKK'nın sözde Erzurum sorumlusu..
  19. K. Kore medyasından Güney Kore'ye..
  20. Rize’de teleferik kazası: 1 kişi öldü
İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
Dolar ne zaman düşer?
Dolar ne zaman düşer?
Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
İlginç iddia: Türkiye, ABD'ye karşı İran, Rusya ve Suriye ile anlaştı
İlginç iddia: Türkiye, ABD'ye karşı İran, Rusya ve Suriye ile anlaştı
Bunun adı namussuzluk! ABD medyasından 'yuh artık' dedirten Türkiye yalanı
Bunun adı namussuzluk! ABD medyasından 'yuh artık' dedirten Türkiye yalanı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
Bu ilk saldırı değil! Dolar bir gecede 15 TL...
Bu ilk saldırı değil! Dolar bir gecede 15 TL...