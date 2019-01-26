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CHP'den "sandık güvenliği" eğitimi

CHP Parti Okulu tarafından 31 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin sandık güvenliği eğitimi verilmeye başlandı

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:38
CHP'den "sandık güvenliği" eğitimi

ANKARA (AA) - CHP Parti Okulu tarafından 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin sandık güvenliği eğitimi veriliyor.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Parti Okulu tarafından yerel seçimlerdeki sandık güvenliğine ilişkin eğitimlere Kırşehir, Çorum, İstanbul, Mersin, Edirne ve Giresun'dan başlandı.

Tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek eğitimlerin koordinasyonu, parti içi eğitimden sorumlu eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı tarafından yapılıyor.

Sandıklarda görev verilen CHP üyeleri ve gönüllüleri, en fazla 50'şer kişilik gruplar halinde eğitiliyor.

Eğitimlerde, oy verme işlemi öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağına dair bilgilendirme yapılıyor, oy verme sürecinde olası usulsüzlüklerin önüne nasıl geçileceği anlatılıyor.

Eğitimde aynı zamanda seçimlerin daha güvenli gerçekleşmesi amacıyla seçmen haklarına dair bilgilendirmeler de yapılıyor.

CHP Parti Okulunca sosyal medya hesapları üzerinden tüm seçmenleri bilgilendirmek üzere çeşitli videolar ve testler de hazırladı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:38
  1. CHP
  2. Sandık Güvenliği Eğitimi
  3. Yerel Seçimler

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