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CHP'den "S-400" açıklaması

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:- "ABD'nin kalkanının olduğu şehre (Malatya) Rusya'nın S-400 savunma sisteminin kurulabileceği konuşuluyor. İran ve Rusya, Kürecik'ten dolayı Malatya'yı vurmayla tehdit ederken, ABD de S-400'ler için tehditlerine devam ediyor. Tutarsız dış politika nedeniyle ülkemiz, bölgede en riskli ülkelerden biri haline gelmeye devam ediyor"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59
CHP'den "S-400" açıklaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "ABD'nin kalkanının olduğu şehre (Malatya) Rusya'nın S-400 savunma sisteminin kurulabileceği konuşuluyor. İran ve Rusya, Kürecik'ten dolayı Malatya'yı vurmayla tehdit ederken, ABD de S-400'ler için tehditlerine devam ediyor. Tutarsız dış politika nedeniyle ülkemiz, bölgede en riskli ülkelerden biri haline gelmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili sıcak gelişmelerin yaşandığını, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait "Tu-154B-2" tipi askeri bir uçağın dün akşam saatlerinde Malatya Erhaç Havaalanı'na indiğini belirtti.

Uzmanların, uçağın, füzelerin konuşlandırılmasıyla ilgili çalışma yapmak üzere bir Rus askeri heyetini Malatya’ya getirmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu aktaran Ağbaba, şunları kaydetti:

"2011 yılından beri Kürecik Füze Kalkanının kaldırılması için mücadele ediyoruz. Malatyalılar defalarca eylemler, basın açıklamaları, yürüyüşler gerçekleştirip üssün kaldırılmasını istedi. Bizler de milletvekillerimizle defalarca kalkanın önünde açıklamalar yaptık, mecliste konuyu gündeme getirdik. Ancak AKP, ABD'nin sözünden çıkamadığı için kalkanı kapatmayı başaramadı. Şimdi ABD'nin kalkanının olduğu şehre Rusya'nın S-400 savunma sisteminin kurulabileceği konuşuluyor. İran ve Rusya, Kürecik'ten dolayı Malatya'yı vurmayla tehdit ederken, ABD'de S-400'ler için tehditlerine devam ediyor. AKP'nin, tutarsız dış politikası nedeniyle ülkemiz bölgede en riskli ülkelerden biri haline gelmeye devam ediyor."




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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59
  1. ABD
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
  3. Malatya
  4. Rusya
  5. S-400

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