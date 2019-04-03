CHP gerçeğin ortaya çıkmasından korktu! İl Seçim Kurulu'na "oy sayım kararı kaldırılsın" başvurusu Oyların yeniden sayılmasına karşı çıkan CHP, 13 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

Seçimlere şaibe karıştığının belgeleriyle birlikte ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 13 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu AYRINTILAR GELİYOR...

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