CHP gerçeğin ortaya çıkmasından korktu! İl Seçim Kurulu'na "oy sayım kararı kaldırılsın" başvurusu
Oyların yeniden sayılmasına karşı çıkan CHP, 13 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.03 Nisan 2019 Çarşamba 12:07
Seçimlere şaibe karıştığının belgeleriyle birlikte ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 13 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu
AYRINTILAR GELİYOR...
YORUM YAZ