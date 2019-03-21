CHP'den "Orman Bakanlığı kurulsun" önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ormana biçilecek tarla muamelesi yaparak Tarım Bakanlığı altında toplamak vahim bir hatadır. Ormancılık teşkilatının bağımsız bir bakanlık yapısı altında örgütlenmesinin en etkin sonuçları verdiği geçmişteki örnekler ve deneyimlerle kanıtlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Karaca, "21 Mart Dünya Ormancılık ve 22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsünün Birleşmiş Milletler (BM) dahil 40'tan fazla kurumla birlikte hazırladığı "Küresel Orman Takip ve Uyarı Sistemi"ne göre 2001-2017 arasında Türkiye'nin 425 bin hektar ağaç örtüsünü kaybettiğini belirtti.

Toprak, su ve havanın sigortası, yüzlerce çeşit canlıya ev sahipliği yapan ormanların son yıllarda yasal düzenlemelerle büyük bir yıkıma uğratıldığını ileri süren Karaca, yok edilen ormanların yerine fidan dikmenin çare olmadığını, bir ekosistemin oluşması için 20-30 yıllık bir zaman gerektiğini vurguladı.

"Orman yoksa su da yok, ormanlar yok ediliyorsa suyumuz da tehlikede demektir." değerlendirmesini yapan Karaca, Türkiye'nin su kıtlığı ve su kirliliği konusunda da sorunlar yaşadığına dikkati çekti.

- "Sular kirlenmeden önce korunmalı"

Karaca, Ergene, Büyük Menderes, Gediz, Sakarya gibi Türkiye'nin en önemli tarım havzalarının denetimsizlik sonucu yaşanan kirlilik nedeniyle henüz kaynağında suyunu yitirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ormana biçilecek tarla muamelesi yaparak Tarım Bakanlığı altında toplamak vahim bir hatadır. Ormancılık teşkilatının bağımsız bir bakanlık yapısı altında örgütlenmesinin en etkin sonuçları verdiği geçmişteki örnekler ve deneyimlerle kanıtlanmıştır. Ormanların sürdürülebilir yönetimi ve korunması için ülkemizdeki 7,1 milyon orman köylüsünün kalkındırılmasına yönelik uygulamalar ormancılık ve diğer sektörlerle bütünleşik bir şekilde yürütülmeli. Bu köylerde artan göçün önüne geçmek için orman faaliyetlerini yürütmekte olan personelin istihdamında öncelik orman köylülerine verilmeli, orman muhafaza memuru, üretim işçisi, ağaçlandırma ve bakım işçilerinin orman köylüsü olması koşulu geri getirilmeli. Yer altı ve yer üstü sularının ve yine topraklarımızın kirlenmeden önce korunmasına yönelik önlemler alınmalı, denetimler etkin biçimde yürütülmelidir. Öncelikle güncel ve sistematik veri eksikliği giderilmelidir."