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CHP’den öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin açıklaması

Adıyaman’da 2 gün bıçaklanarak öldürülen ve daha sonra bir tarlaya atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik ile alakalı CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından, açıklamalarda bulunuldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:05
CHP’den öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin açıklaması

Adıyaman’da 2 gün bıçaklanarak öldürülen ve daha sonra bir tarlaya atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik ile alakalı CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından, açıklamalarda bulunuldu.


Parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP il Başkanı Deniz Çakmak, Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz ve partililer katıldı. Adıyaman’da henüz 13 yaşında olan Hüseyin Nasrullah Çelik’in bir vahşi tarafından acımasızca katledildiğini söyleyerek açıklamalarda bulunan Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz, “Bu Ülkenin her yerinden cinsel istismar, aile içi istismar, kadına ve çocuğa tecavüz haberleri yükseliyor. Ne yazık ki yılda ortalama 8 ile 10 bin çocuk istismara uğruyor. Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı. Rakamlar Türkiye’de çocuk istismarının giderek yaygınlaştığını ve çocuk istismarını önlemek için adım atması gereken yetkililerin bu artış karşısında hiçbir somut önlem almadıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Yetkililere sesleniyorum, bu kadar zor mu çıkıp bu konularda yorum yapmak. Sert bir dille bunun bir rezillik olduğunu, sapıklık olduğunu, buna kalkışan istismarcıların, çocuklara, kadınlara zulmedenlerin en ağır cezayı alacağını, hiçbir şekilde affedilmeyeceklerini, cezaların hafifletilmeyeceğini söylemek. Bir kereden bir şey olmaz laflarıyla geçiştirilebilecek bir konu değildir. Oysaki çocuğu korumak devletin birinci görevidir. Çocuğa yönelik istismarı önlemek hem hukuki hem de insani bir görevdir. Ne yazık ki bu durum kamuoyunda tek boyutuyla tartışılıyor. Caydırıcı yasaların bir an evvel çıkmasını ve gerekli tüm önlemlerin ivedilikle alınmasını, mağdur edilen aramızdan canice alınan ana kuzularının anısına ve vicdan sahibi bütün bireyler adına talep ediyor ve çocuklarımıza yönelen cinsel, fiziksel ve duygusal şiddeti, çocuk cinayetlerinin her türlüsünü kınıyor, failleri lanetliyor ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.


CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, yaşanılan olaya tepki göstererek, bu tür şahısların gerekli mercilerce en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:05
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