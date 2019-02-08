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CHP'den OHAL Komisyonu açıklaması

Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: - "Tüm KHK'liler derhal işlerine iade edilmeli, hukuk garabeti OHAL Komisyonu feshedilmelidir"

08 Şubat 2019 Cuma 12:51
CHP'den OHAL Komisyonu açıklaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Tüm KHK'liler derhal işlerine iade edilmeli, hukuk garabeti OHAL Komisyonu feshedilmelidir." ifadesini kullandı.

Gökçen, yazılı açıklamasında, son açıklanan Olağanüstü hal (OHAL) Komisyonu verilerini değerlendirdi.

Her ay ortalama 3 bin ila 5 bin civarında dosyanın sonuçlandırdığını gördüklerini belirten Gökçen, "Aralıkta ise 8 bin 500 dosya karara bağlanmış. Karara bağlanan dosyalarla Komisyon çalışanlarının mesai saatlerini düşündüğümüzde ortalama 2,5 dakikada bir kararın verildiğini görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Komisyonun, binlerce KHK mağdurunu oyalarken, binlercesinin de işlerine dönmelerinin dakikalar içinde engellediğini öne süren Gökçen açıklamasında, "CHP olarak çağrımızı tekrarlıyoruz; tüm KHK'liler derhal işlerine iade edilmeli, hukuk garabeti OHAL Komisyonu feshedilmelidir." ifadesine yer verdi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:51
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