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CHP'den ödemeler dengesi açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu:- "Ekonomik daralma derinleşerek devam ederken, ağustostan bu yana verilen cari fazla geride kaldı. Aylık bazda tekrar cari açık verilmeye başlandı"

14 Şubat 2019 Perşembe 14:55
CHP'den ödemeler dengesi açıklaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Ekonomik daralma derinleşerek devam ederken, ağustostan bu yana verilen cari fazla geride kaldı. Aylık bazda tekrar cari açık verilmeye başlandı." dedi.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, bugün açıklanan ödemeler dengesi verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aralık ayında 1,43 milyar dolar açık verildiğini, yıllık cari açığın 27,6 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğdu, Yeni Ekonomik Program (YEP) hedefinin 36 milyar dolar olduğuna işaret etti.

Aykut Erdoğdu, beklenenden daha büyük bir ekonomik daralmanın gerçekleştiğini öne sürdüğü açıklamasında, şunları kaydetti:

"2018-2019 krizi sırasında bir ilk gerçekleşti. Ekonomik daralma derinleşerek devam ederken, ağustostan bu yana verilen cari fazla geride kaldı, aylık bazda tekrar cari açık verilmeye başlandı. Yabancıların Türkiye'ye yönelik sermaye hareketlerinin büyüklüğünde, geçen yıla göre yüzde 72 azalma oldu. 2017'de 49 milyar dolar olan yabancı sermaye hareketlerinin büyüklüğü, 2018'de 13,7 milyar dolara geriledi. Yerli sermaye çevrelerinin yurt dışına çıkardığı paranın büyüklüğü ise yüzde 71 oranında arttı ve 17,7 milyar dolara ulaştı."

Türkiye'de yerleşik yabancıların, özellikle mayıs ayından ekim ayına kadar yurt dışına para çıkardığını savunan Erdoğdu, yerleşik yabancıların 2018'de yurt dışına çıkardığı 8,4 milyar doların yurt dışı bankalara aktarılan mevduatlardan oluştuğunu, bu hareketin önemli ölçüde bankaların 7,1 milyar dolarlık mevduatı yurt dışına taşımasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Aykut Erdoğdu, ödemeler dengesindeki kaynağı belirsiz döviz giriş ve çıkışının, "net hata ve noksan" olarak adlandırıldığını ifade ederek, Aralık 2018'de "net hata ve noksan" kaleminin 2,8 milyar dolar olduğunu belirtti.

Merkez Bankası'nın 2018'e ilişkin ödemeler dengesi verilerinde "net hata ve noksan" girişinin, ocak-aralık döneminde yıllık 21,17 milyar dolar olarak açıklandığını ve bu rakamın yıllık bazda Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynağı belirsiz döviz girişi olduğunu savunan Erdoğdu, "Bu kalemde adeta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Kaynağı belirsiz döviz girişi olmasa, cari açık çok daha yüksek miktarda gerçekleşecekti." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, ekonomik daralma derinleşirken, cari açık verilen bir konjonktüre geçildiğinin görüldüğünü savunarak, şunları kaydetti:

"Ekonomik daralma devam ederken cari açığın verildiği son dönem 2008-2009 çöküşü dönemiydi. Bugün o dönemle karşılaştırılabilir bir çöküş içindeyiz. Sanayi üretimi endeksi, 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı. Temmuz ayından beri yıllık oranda devam eden düşüş eğilimi değişmedi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin 2017'nin son çeyreğine göre yüzde 7,5 azalması, Türkiye ekonomisinin 2018'in son çeyreğinde ağır bir daralma deneyimlediğinin kanıtıdır. Ekonomik daralma koşullarında cari açık verilmesi ihracat aracılığıyla krizin etkisinin hafifletileceği beklentisinin boşa düştüğünü gösteriyor. Kriz karşısında gereken önlemleri almayan Erdoğan yönetimi, sanki kriz nasıl yönetilemez ve nasıl derinleştirilir sorularının cevabını aramaya düşmüş."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:55
  1. açıklama
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
  3. ödemeler dengesi verileri

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