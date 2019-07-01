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CHP’den MYK ve PM sonrası basın açıklaması

CHP sözcüsü Faik Öztrak, “Bu seçimler artık CHP’nin bir iktidar merkezi olarak milletimizin tercihine mazhar olma yolunda güçlü adımlarla ilerlediğini açık seçik ortaya koyuyor” dedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:56
CHP’den MYK ve PM sonrası basın açıklaması

CHP sözcüsü Faik Öztrak, “Bu seçimler artık CHP’nin bir iktidar merkezi olarak milletimizin tercihine mazhar olma yolunda güçlü adımlarla ilerlediğini açık seçik ortaya koyuyor” dedi.


CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası düzenlediği basın açıklamasında değerlendirmelerde bulundu.


İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasının ardından yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunmak amacıyla MYK ve genişletilmiş Parti Meclisinitopladıklarını belirten Öztrak, “Parti meclisi üyelerimizin milletvekillerinizin ve yüksek disiplin kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda seçim sürecinde yaşananlar, Belediyelerimizden ve CHP’den beklenenler ile milletimizin taleplerini yerine getirebilmek için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu.


Öztrak, toplantı sırasında Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in İstanbul seçimleriyle ilgili olarak bir analiz de yaptığını söyleyerek, “ Bu analize de baktığımız zaman CHP, İyi Parti ile yapmış olduğu ittifak kapsamında hedeflediği büyük ittifakın sandıklarda gerçekleştiğini görmüş olduk” şeklinde konuştu.


Türkiye’nin 31 Mart’ta sandık başına gittiğini hatırlatan Öztrak,“CHP, İyi parti ile birlikte girdiği seçimde büyük ittifakı gerçekleştirerek, 2014 yılında 6 olan Büyükşehir Belediye Başkanlık sayısını İstanbul dahil 11’e çıkardı” ifadelerini kullandı.


Öte yandan Öztrak, 23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerine göre 572 bin 103 oy daha fazla aldığını vurgulayarak, “Bu seçimler artık CHP’nin bir iktidar merkezi olarak milletimizin tercihine mazhar olma yolunda güçlü adımlarla ilerlediğini açık seçik ortaya koyuyor” ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:56
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