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CHP'den Münbiç açıklaması: Esed'le barışın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Münbiç'teki terör saldırısına ilişkin, "Türkiye, Suriye halkının yeniden huzur ve barış ortamına kavuşabilmesine yardımcı olmak maksadıyla, en kısa zamanda Suriye hükümetiyle anlamlı bir diyalog kurmalı, bu mücadelede Suriye'nin yanında olduğunu göstermeli, iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka aykırı olarak yorumlanabilecek adımlar atmaktan kaçınmalıdır." ifadesini kullandı.

17 Ocak 2019 Perşembe 13:28
CHP'den Münbiç açıklaması: Esed'le barışın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, dün Münbiç'te DAEŞ'in gerçekleştirdiği terör saldırısına ilişkin basın açıklaması yaptı, katil Esed rejimiyle diyalog kurulması gerektiğini savundu. 

Saldırıyı kınadı

Münbiç'te dün düzenlenen ve DAEŞ'in üstlendiği terör saldırısında, ABD askerlerinin ve sivillerin can kaybına uğramış olmasını 'derin bir üzüntüyle' karşıladıklarını ifade eden Çeviköz, "Bölgemizdeki güvenlik tehditlerinin ciddiyetini bir kez daha gösteren bu alçakça terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaşamını yitirenler için en derin taziyelerimizi sunuyoruz." dedi.

Esed rejimiyle diyalog çağrısı

Çeviköz, Suriye'deki terör tehdidinin bölgesel ve küresel ölçekte endişe verici olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Bu mücadelede, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı esası içinde davranılması, ortak gündemin Suriye topraklarının terör odaklarından tamamen temizlenmesi olması gerektiği açıktır. Türkiye, Suriye halkının yeniden huzur ve barış ortamına kavuşabilmesine yardımcı olmak maksadıyla, en kısa zamanda Suriye hükümetiyle anlamlı bir diyalog kurmalı, bu mücadelede Suriye'nin yanında olduğunu göstermeli, iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka aykırı olarak yorumlanabilecek adımlar atmaktan kaçınmalıdır."

 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:28
  1. CHP
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
  3. Esed
  4. Esed rejimi
  5. Diyalog
  6. Münbiç
  7. ABD
  8. daeş
  9. saldırı
  10. terör saldırısı

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