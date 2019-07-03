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CHP'den memur ve emekli maaşı zammı açıklaması

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu:- "Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını önlemek için yapılır ama AKP yönetimindeki Türkiye'de ise ücretlere düşük zam vermek için ayarlanır oldu"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:03
CHP'den memur ve emekli maaşı zammı açıklaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını önlemek için yapılır ama AKP yönetimindeki Türkiye’de ise ücretlere düşük zam vermek için ayarlanır oldu." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Altı aylık enflasyonun yüzde 5 olarak çıkması sonrasında temmuz ayında yapılacak zam oranlarının memur ve memur emeklileri için yüzde 6, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5 olarak açıklandığına işaret Erdoğdu, enflasyonun ücretlere zam yapılacağı aylar beklentilerin altında çıkmasının büyük tesadüf olduğunu belirtti.

Temmuz ayında memur, emekli ve işçiye enflasyon farkı ödeneceğini tekrarlayan Erdoğdu, "Ne kadar düşük enflasyon, o kadar az enflasyon farkı demek. Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını önlemek için yapılır ama AKP yönetimindeki Türkiye’de ise ücretlere düşük zam vermek için ayarlanır oldu. Gıda enflasyonu aylık bazda düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre birçok temel gıda üründe fiyatlar el yakıyor. Ama ücretlere yapılan zam yüzde 5-6." açıklamasında bulundu.

Erdoğdu, ÖTV indirimlerinin kalkacak olması, yüksek dolarizasyon, kur belirsizliğinin yüksekliği, petrol fiyatlarında yukarı yönü artış olasılığı ve en önemlisi bütçe açığının artıyor olmasının enflasyon üzerinde kalıcı etkiye sahip olduğunu bildirdi.


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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:03
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