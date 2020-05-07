CHP’den Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi: Şehit sayılsınlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi.

CHP’den şehit teklifi

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en fazla görev sağlık çalışanlarına düşerken CHP'den koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için önemli bir hamle geldi. CHP, koronavirüs salgını ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi.

Teklif CHP’li 3 isimden geldi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan 4 maddelik yasa teklifi, 'Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da değişiklik öngörüyor.

"Şehit yakınlarına tanınan haklar sağlanmalıdır"

Teklifin gerekçesinde koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının ağır şartlarda çalıştıklarına dikkat çekilerek, "Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması ve yakınlarının şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmalarının sağlanması gerektiği açıktır. Tüm dünyada geri dönülmez etkiler yaratan koronavirüs salgınında, TBMM'ye düşen başka insanların hayatlarını kurtarma pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının onurlu mücadelelerinin hak ettikleri değeri görmesi için bu yasal düzenlemeyi bir an önce hayata geçirmek olmalıdır" denildi.

“Nakdi tazminat ve aylık bağlansın”

Teklif ile pandemi olarak kabul edilen koronavirüs salgını ile mücadele sırasında virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının haklarının teslim edilmesi, 'görev şehidi' olarak sayılmaları amaçlanırken, nakdi tazminat ve aylık bağlanacaklara Kovid-19 ile mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının da eklenmesi öngörülüyor.