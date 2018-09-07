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CHP’den lüks ev fiyatına oyuncak ev

Son dakika haberler - Tekıirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde CHP'li belediye, geçen yıl Kartaltepe piknik alanına, 'Trakya'nın en büyüğü' olduğunu iddia ettiği 23 Nisan Parkı'nı yaptırdı. Ancak, parkın 4 milyon lirayı bulduğu ortaya çıkan maliyeti ilçeyi karıştırdı. AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı...

07 Eylül 2018 Cuma 22:22
CHP’den lüks ev fiyatına oyuncak ev

Tekıirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde CHP'li belediye, geçen yıl Kartaltepe piknik alanına, "Trakya'nın en büyüğü" olduğunu iddia ettiği 23 Nisan Parkı'nı yaptırdı. Ancak, parkın 4 milyon lirayı bulduğu ortaya çıkan maliyeti ilçeyi karıştırdı. AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe yapılan harcamaya tepki göstererek şunları söyledi:

Park yapılmasına karşı değiliz. Ama bu park, vatandaşın cebinden çıkan paralarla yapılıyor ve maliyeti çok yüksek. Parka konulan ağaç ev, Çerkezköy halkına 510 bin 106 liraya mal oldu. Bu ürünün 510 bin lira olup olmadığını, bu para ile Çerkezköy'e neler yapılabileceğini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

Eskiden sirkler kurulurdu. Cambazları ipin üzerinde yürürler. İzleyenlerin ceplerinden bir şeyler almak için "Cambaza bak cambaza bak" derlerdi. Yani "Parka bak" diyerek insanlara nelerin mal edildiği apaçık ortada. Çerkezköy'de 450-500 bin liraya lüks evler satılıyor. Oyun grubunun fiyatı da 629 bin 211 TL. Park, yerdeki döşemelerle beraber tamamı 3 milyon 956 bin liraya firmaya ihale edilmiş. Bu ihale, bu firmaya nasıl verildi? İhalenin şartnamesini kimler hazırladı? İhaleyi hazırlarken özel şartlar mı konuldu? Yıl olmuş 2018 bizler halen daha Çerkezköy'ün altyapısını konuşuyoruz. 4 yıl önce "Çerkezköy'ün önce altyapısını yapacağız" denmişti. Fakat bunlar yapılmadığı gibi paralar da çarçur edildi.


(Sabah)
Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 22:22
  1. Tekıirdağ
  2. CHP

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