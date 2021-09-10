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Gündem CHP'den kurtuluş mücadelesine leke düşüren görüntü! Çarşaf rezaletinden sonra 'dansöz' skandalı patlak verdi
Gündem

CHP'den kurtuluş mücadelesine leke düşüren görüntü! Çarşaf rezaletinden sonra 'dansöz' skandalı patlak verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan 'çarşaf' skandalından sonra Havran’da da ‘dansöz’ eşliğinde kurtuluş kutlaması yapıldı. Söz konusu görüntülere tepki yağarken konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’na şikayette bulunulduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 19:49:00 -
CHP'den kurtuluş mücadelesine leke düşüren görüntü! Çarşaf rezaletinden sonra 'dansöz' skandalı patlak verdi

 yeniakit.com.tr 

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle ilçede çeşitli törenler ve etkinlikler yapıldı. Yapılan etkinliklere CHP’li belediyelerin skandalları damga vurdu.

Edremit'te çarşaflı kadını zincire vurdular

Edremit’te CHP ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından düzenlenen gösteride çarşaflı bir kadın zincire vuruldu.

Sözde kurtuluşun canlandırıldığı etkinlikte beyaz elbiseli kadın, çarşafı üzerinden atarak kadınların zincirlerinden kurtulduğunu yansıtmaya çalıştı.

Soruşturma başlatıldı

Söz konusu etkinlikle ilgili tepkilerin gelmesinin ardından soruşturma başlatılırken Havran’da bir başka skandal patlak verdi.

Kurtuluş mücadelesi 'dansöz'le kutlandı

CHP’li belediyenin yönettiği Havran’da kurtuluş mücadelesi ‘dansöz’ eşliğinde kutlandı.

CHP’li Havran Belediyesi tarafından düzenlenen konserde değerlerimizle alakası olmayacak bir şekilde yarı çıplak sahneye çıkarılan ‘dansöz’ mücadeleyi kutlayanları 'eğlendirdi.' Rezil eğlencenin yatsı ezanı vaktine denk getirilmiş olması da vicdanları daha fazla yaraladı.

CHP'nin köhne zihniyetini gösterdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhafazakar kesimin oylarını almak için başörtülülerle ilgili yaptığı ılımlı açıklamalarına karşın CHP’li belediyeler tarafından yapılan bu rezil etkinlikler CHP’nin köhne zihniyetini ortaya çıkardı.

Kurtuluş Savaşı’nda Türk askerine yalın ayak bir şekilde örtüsüyle, çarşafıyla cephane taşıyan Türk kadınlarının gururunu alaşağı eden bu görüntüler, mücadele madden kazanılmış olsa bile manen Yunanistan'ın örf ve adetlerinin CHP tarafından devam ettirildiğini gösterdi.

İzmir'de vals ve tango ile kutlama

Öte yandan CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi de, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü nedeniyle vals ve tango dansları ile etkinlikler düzenletti.

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