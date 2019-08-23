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CHP'nin kredi kartı ve sicil affı TBMM'ye sunuldu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, tüketici kredileri ve kredi kartları borçlarının faizinin silinerek yeniden yapılandırılması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:13
CHP'nin kredi kartı ve sicil affı TBMM'ye sunuldu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve arkadaşları, ödenemez durumda bulunan tüketici kredisi borçlarının yeniden yapılandırılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

Tüketicilerin, bankalar ve diğer finans şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcunun Temmuz ayı itibarıyla 524 milyar liraya ulaştığı belirtilen teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

"Borçlu kişi sayısı, ihtiyaç ve diğer kredilerde 25 milyon 80 bin kişiye çıktı. Buna bağlı olarak son 5 yıl içerisinde icraya verilen vatandaş sayısı ise 4 milyonu aşmış durumda. Toplumsal bir yara haline gelen bu sorunun acilen çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Ödenemez duruma gelen kredi kartları ve tüketici kredilerinin ana paraları tüketicinin gelir düzeyine göre ödenebilecek taksitlere bölünmesi, faiz ve diğer borçlarının silinerek yeniden taksitlendirilmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda vatandaşa sicil affı getirilerek temiz bir sayfa açılması gerekmektedir."

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:13
  1. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
  2. TBMM Başkanlığı
  3. Gürsel Tekin
  4. CHP
  5. Kredi kartı taksit sınırlaması
  6. kredi kartı borçları

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